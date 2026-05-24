En el marco del Día del Contador de la Américas, que se celebró este 17 de mayo, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) destacó los cambios que atraviesa la profesión con el avance de la inteligencia artificial y la digitalización, pero también señaló nuevos desafíos vinculados a la seguridad digital, los fraudes informáticos y los delitos financieros asociados a entornos digitales. Además, planteó la necesidad de simplificar trámites y avanzar en la modernización del Estado.

La presidenta del CCEAU, Silvia Leal, explicó que hoy la inteligencia artificial permite agilizar tareas como conciliaciones, procesamiento de documentación y controles automatizados. Sin embargo, remarcó que la tecnología no reemplaza el criterio profesional ni el conocimiento que el contador tiene sobre cada cliente.

“La inteligencia artificial trabaja sobre patrones y algoritmos, pero no puede comprender integralmente el contexto ni la realidad específica de cada organización. Los contadores no solo procesamos información: aplicamos criterio profesional, experiencia, responsabilidad y ética”, afirmó Leal.

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Según indicó, el rol del contador ha evolucionado en los últimos años hacia una función más estratégica, de asesoramiento y acompañamiento en la toma de decisiones.

Al mismo tiempo, sostuvo que el avance de la digitalización incrementó los riesgos asociados a fraudes informáticos, documentación falsa, suplantación de identidad y operaciones vinculadas a activos virtuales.

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En ese sentido, señaló que los profesionales deben fortalecer los controles y la seguridad de la información para detectar movimientos que puedan esconder maniobras irregulares o delitos financieros. Además, recordó que la Ley 20.469 incorporó nuevas disposiciones vinculadas a activos virtuales y reforzó las obligaciones de prevención de lavado de activos.

Por otra parte, el CCEAU señaló que todavía existe un amplio margen para simplificar trámites administrativos, especialmente para pequeñas y medianas empresas, que destinan una parte importante de sus recursos al cumplimiento burocrático.

“Muchas veces el Estado solicita reiteradamente información que ya posee. La digitalización debe tener un objetivo claro: facilitar el cumplimiento, mejorar la eficiencia y simplificar el vínculo entre profesionales, empresas y organismos públicos”, expresó Leal.

“Un Estado eficiente trasmite a toda la sociedad una forma positiva de relacionarse entre todas las unidades económicas y con los individuos; por ello el CCEAU ha formulado propuestas concretas para la gran reforma del Estado pendiente. Para el CCEAU, avanzar en estos cambios permitiría reducir costos administrativos, ahorrar tiempo y mejorar la competitividad tanto de las empresas como del propio Estado», dijo la presidenta del Colegio.