En un país donde el dinero circula cada vez más por tarjetas, transferencias, aplicaciones y códigos QR, una caja fuerte todavía puede mover una madrugada entera de trabajo policial.

Ocurrió en las primeras horas de este miércoles, cuando una denuncia alertó sobre el faltante de una caja fuerte en un comercio de Ombúes de Lavalle. El objeto, pesado por definición y antiguo por simbolismo, volvió a ocupar el centro de una escena policial en plena era bancaria y digital.

La primera respuesta fue local. Personal policial comenzó las actuaciones correspondientes y revisó cámaras de videovigilancia de la zona. Ese registro permitió establecer un dato clave: la caja fuerte habría sido trasladada en un automóvil por varios hombres. A partir de allí, el caso dejó de ser únicamente un hurto denunciado en una localidad del departamento y pasó a convertirse en una búsqueda coordinada.

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La Policía activó un operativo de alerta e informó a distintas unidades departamentales y a jefaturas vecinas. La investigación, en ese punto, dependía menos del azar que de la velocidad: identificar el vehículo, cerrar posibles rutas de salida y transformar una denuncia reciente en una respuesta operativa.

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La coordinación con la Jefatura de Policía de San José resultó decisiva. En ese departamento, un control vehicular permitió interceptar el auto señalado, detener a dos hombres de 33 y 36 años y recuperar la caja fuerte en su totalidad. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia.

El episodio deja una imagen curiosa y, a la vez, reveladora. Mientras buena parte de la economía cotidiana se mueve sin billetes a la vista, las cajas fuertes siguen existiendo como símbolo material de resguardo. Permanecen detrás de mostradores, oficinas o depósitos, como una tecnología anterior que todavía conserva valor para comerciantes, instituciones y también para quienes buscan apropiarse de lo ajeno.

En ese contraste aparece parte del interés del caso: no se trató de una estafa virtual, ni de una maniobra con cuentas bancarias, ni de un delito cometido desde una pantalla. Fue un hecho concreto, físico, casi de otra época: una caja fuerte retirada de un comercio, un vehículo en movimiento y una respuesta policial que necesitó cámaras, comunicación interdepartamental y controles en ruta.

La investigación continuará ahora en el ámbito judicial. Por el momento, la información confirmada indica que la denuncia fue recibida en la madrugada, que el vehículo fue identificado mediante cámaras, que el operativo involucró coordinación entre departamentos y que la caja fuerte fue recuperada.

En tiempos de dinero electrónico, el caso recuerda que algunas escenas del delito conservan una materialidad persistente. La caja fuerte, ese objeto pensado para resistir, no evitó el hurto denunciado. Pero su rastro, seguido con rapidez por la Policía, permitió cerrar el recorrido antes de que desapareciera.