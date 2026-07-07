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Durante julio, distintas ciudades del departamento serán escenario de una nueva edición de “Colonia Está de Ferias”, una propuesta que reúne a artesanos, emprendedores, creativos, espectáculos en vivo, actividades recreativas y espacios gastronómicos.

La agenda comenzará este domingo 5 de julio en Ombúes de Lavalle, donde la feria se instalará sobre calle Zorrilla de San Martín, de 10:00 a 13:00 horas. Será el primer punto de encuentro de un mes que tendrá como eje la promoción del trabajo local y el disfrute de los espacios públicos.

El movimiento principal llegará el sábado 11 de julio, con una jornada especial en la previa del Día del Padre. Ese día habrá ferias simultáneas en Nueva Palmira, Carmelo, Tarariras y Colonia del Sacramento, con propuestas pensadas para toda la familia.

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En Nueva Palmira, la actividad se realizará en Plaza Artigas, de 10:00 a 17:00 horas, e incluirá juegos interactivos entre padres e hijos. En Carmelo, la Plaza Independencia será el punto de encuentro de 10:00 a 16:00 horas, con paseo de compras y música en vivo a cargo de Felipe Martínez y Luján Caquía.

También el sábado 11, Tarariras recibirá la propuesta de “Tarariras Emprende” en Plaza Joaquín Suárez, de 10:00 a 18:00 horas. Allí habrá juegos inflables para los más chicos y espectáculos de Karina González y Claudio Fernández.

En Colonia del Sacramento, la actividad se concentrará en el espacio ubicado entre la Muralla y el Mercado Artesanal, donde la Feria Sacramento celebrará su segundo aniversario con presentaciones en vivo de Tropi y Silvia Zumba.

El cierre del mes tendrá nuevamente a Carmelo como protagonista. El sábado 25 de julio, de 10:00 a 16:00 horas, la Plaza Independencia recibirá otra jornada con emprendimientos, artesanías y propuestas gastronómicas.

“Colonia Está de Ferias” se consolida así como una oportunidad para recorrer el departamento, conocer productos locales y acompañar el trabajo de emprendedores colonienses que encuentran en estos espacios una vidriera directa hacia vecinos y visitantes.