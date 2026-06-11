La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información encabezó una misión exploratoria a Madrid, entre el 1º y el 5 de junio de 2026, con el objetivo de fortalecer la internacionalización del sector tecnológico uruguayo y generar nuevas oportunidades de negocios en España.

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La delegación participó en actividades vinculadas al South Summit Madrid 2026, encuentro que reúne a empresas, startups, inversores y referentes del ecosistema de innovación. La agenda incluyó reuniones con organismos españoles como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Madrid Investment Attraction e ICEX–Invest in Spain.

En ese marco, Cuti firmó dos acuerdos de cooperación con Baker Tilly España y AMETIC, orientados a promover encuentros empresariales, rondas de negocios, misiones B2B e iniciativas relacionadas con innovación, transformación digital y talento.

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La misión contó con la participación de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; representantes de la Embajada de Uruguay en España; autoridades de Cuti; Uruguay XXI; empresas tecnológicas socias y la Universidad ORT.

Desde Cuti se destacó que estas instancias permiten construir vínculos directos con actores del mercado europeo y abrir caminos para empresas uruguayas en proceso de internacionalización. España ocupa actualmente el cuarto lugar como destino de exportación de servicios tecnológicos uruguayos, según la Encuesta Anual 2024 de la cámara, y es considerada una plataforma de acceso al mercado europeo.