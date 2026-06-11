La inscripción a Uruguay Impulsa dejó un registro administrativo que permite observar, con datos, una parte de la situación social y laboral del país. Según la planilla oficial de inscriptos por departamento, 136.822 personas se anotaron en todo Uruguay. En Colonia fueron 3.962.

El dato no debe leerse como una tasa de desempleo. Tampoco sustituye a la Encuesta Continua de Hogares ni mide pobreza por ingresos. Se trata de una demanda concreta: personas que procuraron acceder a un programa transitorio de trabajo y capacitación, dirigido a quienes no tienen empleo y cumplen condiciones de vulnerabilidad laboral. En ese sentido, el volumen de inscripciones funciona como una señal administrativa sobre la relación entre hogares, ingresos y acceso al trabajo formal.

En términos nacionales, Montevideo concentró 39.558 registros, seguido por Canelones, con 19.006. Luego aparecen Salto, con 9.275; Paysandú, con 7.280; Rivera, con 6.844; y Artigas, con 6.245. Colonia se ubicó en el lugar 12 entre los 19 departamentos, con el 2,9% del total de inscriptos del país.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La lectura cambia cuando se cruza el número de inscriptos con la población departamental. Colonia tiene 135.797 habitantes, de acuerdo con el Censo 2023, lo que representa el 3,9% de la población nacional. Sin embargo, su peso en las inscripciones fue menor: 2,9%. La tasa simple de inscripción fue de 29,2 personas cada mil habitantes, por debajo del promedio nacional, que fue de 39,1 cada mil. En ese indicador, Colonia quedó entre los departamentos con menor intensidad relativa de inscripción.

Ese dato no reduce el alcance social del registro departamental. En números absolutos, casi cuatro mil personas se anotaron en Colonia para acceder a una oportunidad laboral temporal. Si se toma como referencia la distribución de cupos del programa, que asigna 195 lugares al departamento, la relación es de algo más de 20 inscriptos por cada cupo disponible. A escala nacional, con 5.500 oportunidades anunciadas, la relación fue de casi 25 inscriptos por cupo.

Dentro de Colonia, la distribución también muestra concentración territorial. Colonia del Sacramento registró 1.078 inscriptos y Carmelo 1.055. Entre ambas ciudades sumaron 2.133 personas, el 53,8% del total departamental. La diferencia entre una y otra fue de apenas 23 registros. Juan Lacaze aparece en tercer lugar, con 517 inscriptos. Las tres localidades reúnen el 66,9% del total departamental.

El resto de la planilla muestra a Nueva Palmira con 302 inscriptos, Rosario con 222, Nueva Helvecia con 184, Tarariras con 160 y Ombúes de Lavalle con 156. En conjunto, las cinco localidades con más registros —Colonia del Sacramento, Carmelo, Juan Lacaze, Nueva Palmira y Rosario— explican el 80,1% de las inscripciones del departamento.

La concentración urbana del registro es relevante para la lectura social. Uruguay Impulsa no capta únicamente la falta de empleo. También puede expresar trayectorias laborales interrumpidas, dificultad para sostener ingresos, informalidad, baja calificación, empleos estacionales o personas que entran y salen del mercado de trabajo. La inscripción, por tanto, no describe una sola situación, sino un conjunto de problemas vinculados al acceso al trabajo.

Los datos oficiales del mercado laboral ubican a Colonia con una tasa de desempleo de 7,1% en 2024, por debajo del promedio nacional de 8,2%. La tasa de empleo departamental fue de 58,4% y la de actividad de 62,9%. Es decir, el departamento no aparece entre los de mayor desempleo relativo del país, pero igualmente registra una demanda significativa ante una convocatoria de empleo protegido.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La estructura demográfica también importa. En el perfil departamental del Censo 2023, el grupo de 35 a 64 años representa el 38% de la población de Colonia, mientras que el grupo de 15 a 34 años alcanza el 26%. Son franjas directamente vinculadas al mercado de trabajo. Uruguay Impulsa se dirige a personas de 18 a 65 años, por lo que la convocatoria impacta sobre una población amplia y heterogénea.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La planilla no permite conocer edad, sexo, nivel educativo, composición del hogar, trayectoria laboral ni tiempo de desempleo de las personas inscriptas. Tampoco permite identificar cuántas provienen de la informalidad o cuántas quedaron fuera por dificultades de acceso digital. Esas limitaciones son importantes para no convertir el registro en una medición que no es.

Lo que sí permite afirmar es que en Colonia, como en el resto del país, existe una demanda cuantificable de acceso a trabajo e ingresos mediante programas públicos transitorios. En el departamento, esa demanda se concentra en las principales ciudades, con especial peso de Colonia del Sacramento, Carmelo y Juan Lacaze. El dato central no está solo en la cantidad de inscriptos, sino en la relación entre esa cantidad, los cupos disponibles y la estructura del mercado laboral que los recibe.