La Intendencia de Colonia realizó este miércoles 22 de julio un encuentro con una delegación de la Embajada de la República Popular China en Uruguay y representantes del sector privado departamental, con el objetivo de identificar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos productivos.

La actividad, organizada por la Dirección de Cooperación Internacional y desarrollada en el Hotel Italiano, constituye un acercamiento institucional a una de las principales potencias económicas del mundo y al mercado más importante para las exportaciones uruguayas.

China registró en 2025 un producto interno bruto cercano a los 19,5 billones de dólares, según datos del Banco Mundial. También ocupa el primer lugar mundial entre los países exportadores, de acuerdo con información recopilada por Uruguay XXI.

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Para Uruguay, el vínculo tiene una importancia directa: China fue en 2025 el principal destino de las exportaciones de bienes, con compras por 3.493 millones de dólares, equivalentes al 26% del total colocado en el exterior.

El encuentro realizado en Colonia debe leerse dentro de ese contexto nacional. Sin embargo, el comunicado de la Intendencia describe una primera instancia de relacionamiento y no anuncia todavía resultados económicos verificables.

Una reunión orientada a abrir contactos

Según la información oficial, la meta central fue detectar nuevas oportunidades comerciales y conectar a empresas del departamento con representantes diplomáticos chinos.

La delegación de la embajada estuvo encabezada por el encargado de Negocios interino, He Fei, acompañado por la jefa de la sección de Asuntos Políticos, Shi Qianyun, y las secretarias Li Wenwen, Ji Xiaolei y Yang He.

La presencia de funcionarios diplomáticos permite establecer canales institucionales, intercambiar información sobre sectores productivos y facilitar contactos empresariales. No equivale, por sí sola, a la concreción de inversiones, exportaciones o acuerdos comerciales.

El comunicado señala que los representantes privados fueron seleccionados según sus áreas de actividad para mejorar el funcionamiento de las mesas de diálogo. No informa, sin embargo, qué empresas participaron, qué sectores estuvieron representados ni cuáles fueron las propuestas presentadas.

Esa ausencia impide determinar si las conversaciones se concentraron en turismo, logística, producción agropecuaria, industria, tecnología, servicios u otras actividades.

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China representa un mercado de escala para Uruguay

El interés del gobierno departamental se produce en un momento de profundización de la relación económica entre Uruguay y China.

El intercambio bilateral alcanzó aproximadamente los 5.500 millones de dólares en 2024, después de crecer 66% durante los cinco años anteriores. En ese período, las exportaciones uruguayas hacia China aumentaron 50%, mientras que las importaciones procedentes de ese país casi se duplicaron.

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La relación comercial está concentrada principalmente en productos de origen agropecuario y forestal. China fue en 2025 el destino del 86% de las exportaciones uruguayas de soja, además de ser el principal comprador de celulosa y uno de los mercados más relevantes para la carne bovina.

Este perfil muestra la dimensión de las oportunidades, pero también una de las limitaciones de la relación: buena parte de las ventas uruguayas depende de materias primas y productos con distintos grados de procesamiento.

Para Colonia, el desafío económico no consiste únicamente en ingresar al mercado chino, sino en identificar qué bienes y servicios producidos en el departamento pueden competir, cumplir con los requisitos de acceso y generar vínculos comerciales sostenidos.

Logística, turismo y producción: las áreas planteadas por la Intendencia

El comunicado presenta a Colonia como un polo logístico, turístico, cultural y comercial. Esa definición reúne sectores distintos, con necesidades y posibilidades de vinculación también diferentes.

En materia logística, la ubicación del departamento, su conexión portuaria con Argentina y su proximidad con el área metropolitana constituyen elementos que pueden ser utilizados en una estrategia de promoción de inversiones. El texto oficial, no obstante, no menciona proyectos de infraestructura, operadores interesados ni propuestas vinculadas a puertos, depósitos, transporte o distribución.

En turismo, un acercamiento con China podría apuntar tanto a la captación de visitantes como al intercambio entre operadores. Para avanzar en ese campo serían necesarias acciones relacionadas con conectividad, promoción, medios de pago, servicios adaptados, capacitación y acuerdos con agencias. Ninguno de esos asuntos aparece detallado en la comunicación difundida.

En el área productiva, la reunión puede servir como punto de partida para explorar exportaciones de alimentos, bebidas, productos agroindustriales o servicios. Pero el comunicado tampoco identifica productos, volúmenes potenciales, exigencias sanitarias ni empresas en condiciones de iniciar negociaciones.

La mención general a la innovación y al crecimiento sostenible expresa una orientación política, aunque no está acompañada de programas, financiamiento, metas o mecanismos de evaluación.

El papel de la Intendencia en la diplomacia económica

Las intendencias no definen la política exterior ni negocian tratados comerciales, competencias que corresponden al Gobierno nacional. Sí pueden desarrollar acciones de diplomacia territorial: promover el departamento, facilitar contactos, presentar proyectos y acompañar a empresas interesadas en acceder a otros mercados.

Desde esa perspectiva, el encuentro permite a Colonia construir una relación directa con la representación diplomática china y presentar sus capacidades económicas ante un actor de alcance global.

La selección de empresarios locales muestra además una intención de articular la gestión pública con el sector privado. Para que esa articulación produzca resultados, será necesario definir posteriormente agendas de trabajo, responsables, sectores prioritarios y mecanismos de seguimiento.

El comunicado afirma que la instancia permitirá avanzar hacia “futuros acuerdos comerciales”, pero no especifica si se acordaron nuevas reuniones, misiones empresariales, intercambios de información o visitas de potenciales inversores.

Un acercamiento relevante, todavía sin resultados anunciados

La importancia política del encuentro radica en que el gobierno departamental busca posicionar a Colonia ante el principal mercado de exportación de Uruguay y una economía de escala mundial.

El acercamiento también coincide con la estrategia nacional de fortalecer la relación con China en comercio, inversión, ciencia, tecnología y cooperación. En febrero de 2026, ambos gobiernos reafirmaron su voluntad de profundizar la asociación bilateral, mientras Uruguay XXI encabezó actividades oficiales y empresariales en territorio chino.

No obstante, la información disponible permite confirmar únicamente la realización de una instancia diplomática y empresarial. No permite afirmar que existan inversiones aseguradas, exportaciones acordadas o convenios en proceso de ejecución.

El impacto económico del encuentro dependerá de los pasos posteriores: la identificación de sectores con posibilidades reales, la continuidad de las conversaciones, la participación de organismos nacionales y la capacidad de convertir los contactos iniciales en proyectos concretos.

La reunión abre una vía de relacionamiento para Colonia con una potencia económica y con el mayor comprador de bienes uruguayos. Su alcance efectivo podrá medirse cuando se conozcan las empresas involucradas, los temas abordados en cada mesa y los compromisos que surjan de esta primera instancia.