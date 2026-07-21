La recorrida del intendente Guillermo Rodríguez por los 13 municipios de Colonia puede leerse como algo más que una agenda de reuniones. Desde el punto de vista político-territorial, el desplazamiento busca afirmar la presencia del gobierno departamental, relevar prioridades locales y establecer una relación directa con los concejos municipales.

El inicio de la gira no parece territorialmente neutro. Florencio Sánchez, Colonia Miguelete y Ombúes de Lavalle conforman un corredor del este y noreste departamental, integrado por localidades alejadas de la capital y con necesidades vinculadas a infraestructura urbana, conectividad y servicios. La posterior inauguración de luminarias en Campana prolongó esa señal hacia una población de menor escala.

La selección permite construir un mensaje: la administración pretende mostrar que su acción no se concentra únicamente en las ciudades más pobladas. Sin embargo, esa intención deberá evaluarse mediante la distribución efectiva de obras, personal y presupuesto, no solo por la frecuencia de las visitas.

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Cercanía, información y control político

Las reuniones cumplen al menos tres funciones. La primera es técnica: cotejar los planes operativos anuales, conocer el estado de las obras y reunir demandas vecinales. La segunda es administrativa: coordinar a los municipios con las direcciones departamentales que controlan recursos y capacidad de ejecución.

La tercera es política. Al trasladarse con directores de Obras, Descentralización, Prensa y otras áreas, el intendente mantiene el vínculo directo entre los concejos y el centro de decisión departamental. La gira acerca al Ejecutivo a las localidades, pero también refuerza su capacidad para ordenar prioridades y supervisar la gestión municipal.

La legislación uruguaya reconoce a los municipios como tercer nivel de gobierno y les asigna competencias sobre asuntos locales, entre ellos el mantenimiento de calles, pluviales, alumbrado y espacios públicos. A la vez, establece una relación financiera y operativa con los gobiernos departamentales, que deben proporcionar recursos para el cumplimiento de sus cometidos.

Esa estructura explica por qué una visita del intendente tiene relevancia política. Los municipios poseen legitimidad electoral y conocimiento territorial, pero buena parte de las obras de mayor escala depende de la maquinaria, el personal, los recursos y las autorizaciones de la Intendencia.

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El territorio como criterio de gobierno

Rodríguez destacó trabajos de cordón cuneta, futuros asfaltados y la instalación de luminarias. Son intervenciones concretas, aunque también constituyen instrumentos de construcción territorial del poder: determinan qué localidades reciben infraestructura, en qué momento y bajo qué criterios.

La frase de que no habrá diferencias entre “ciudades grandes y pagos chicos” fija un principio de equidad territorial. No obstante, el comunicado no aporta montos, cronogramas ni criterios comparativos que permitan verificar cómo se traducirá esa definición en el presupuesto.

También es relevante la presencia de dirigentes y coordinadores políticos en algunas etapas de la gira. Su participación muestra que la administración del territorio no se limita a la ejecución de obras: incluye articulaciones políticas, representación institucional y construcción de interlocutores en cada zona. Esto no prueba un uso partidario de la gestión, pero confirma que la acción administrativa y la política territorial conviven en el mismo recorrido.

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La prueba de esta estrategia estará en sus resultados. Será necesario observar si las demandas recogidas se incorporan al presupuesto, si los planes operativos se cumplen y si los municipios reciben respuestas proporcionales a sus necesidades.