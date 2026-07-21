El Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Microrregión de Tarariras, elaborado por la Intendencia de Colonia, obtuvo el primer premio en la categoría Instrumentos de Ordenamiento Territorial del certamen nacional organizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en el Auditorio Vaz Ferreira del Sodre, en Montevideo. El reconocimiento destaca los instrumentos de planificación, proyectos, investigaciones e iniciativas que contribuyen a mejorar la gestión y el desarrollo de los territorios.

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El plan premiado establece lineamientos para ordenar el crecimiento de Tarariras y su microrregión, además de orientar las decisiones relacionadas con el uso del suelo, la infraestructura, la protección ambiental y el desarrollo urbano sostenible.

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La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, señaló que el premio cumplió diez años desde su creación y destacó la participación conjunta del Estado, la academia y las comunidades en los procesos de planificación.

La directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, sostuvo que estos instrumentos permiten adoptar decisiones con una perspectiva de largo plazo, aunque sus resultados no siempre sean inmediatos.

Durante la ceremonia también fueron distinguidos trabajos en las categorías Proyectos en el territorio, Comunicación Social, Eventos, Investigaciones y Tesis de Posgrado, además de propuestas elaboradas por estudiantes.

La edición incluyó la presentación de una publicación con los proyectos reconocidos y la inauguración de una exposición que recorrerá diferentes regiones del país. Asimismo, se entregó el Premio a la Trayectoria a Mercedes Medina por su aporte al ordenamiento territorial y al urbanismo en Uruguay.