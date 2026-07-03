La quesería artesanal uruguaya sumó un nuevo reconocimiento internacional con la medalla de oro obtenida por el Queso Sardo con Pimienta de Quesería Landkäse, de Colonia, en ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards, realizado en Minas Gerais.

El producto fue distinguido en la categoría “Quesos aromatizados y/o condimentados de leche cruda con más de 30 días de maduración”, dentro de una competencia que reunió a elaboradores, especialistas, compradores, chefs, investigadores y jurados de distintos países.

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Según la organización, la edición 2026 contó con representantes de 19 países y cerca de mil quesos en concurso, lo que ubica al certamen como una de las principales vitrinas internacionales para la quesería artesanal.

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Además de recibir la medalla de oro en su categoría, el queso uruguayo fue seleccionado entre los productos ganadores para competir por el Super Oro, la máxima distinción del evento.

El Instituto Nacional de la Leche (INALE) destacó que el reconocimiento representa un estímulo para la producción artesanal nacional y pone en valor el trabajo de las familias productoras, la identidad territorial y la calidad de los quesos elaborados en Uruguay. El resultado también refuerza la presencia del país en espacios internacionales vinculados a la producción láctea artesanal.