El departamento de Colonia será sede, el próximo 21 de agosto, de la Selectiva Oficial del Uruguay International Ballet Competition (UIBC), una instancia en la que bailarines y estudiantes de Ballet Clásico podrán competir por becas para participar en la primera edición del certamen internacional, que se desarrollará en Montevideo del 21 al 24 de septiembre de 2026.

La actividad se llevará a cabo en el Centro Cultural Bastión del Carmen y comenzará a las 14:00 horas con una masterclass a cargo del reconocido maestro internacional Igor Yebra. Al finalizar la capacitación, un jurado seleccionará a los participantes que obtendrán becas para representar al departamento de Colonia en el UIBC 2026.

La jornada concluirá a las 20:00 horas con una gala abierta al público, en la que actuarán el Ballet Juvenil de Colonia, dirigido por la maestra Brenda Crotti, y Federico Godoy Ballet, bajo la dirección del maestro Federico Godoy.

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La Selectiva Oficial Colonia forma parte del programa de descentralización impulsado por el Uruguay International Ballet Competition, cuyo objetivo es acercar oportunidades de formación y desarrollo a jóvenes bailarines de todo el país, facilitando su acceso al certamen mediante becas de participación.

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El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Uruguay Sorprende, la Intendencia de Colonia, la Dirección de Cultura y el Centro Cultural Bastión del Carmen.

Las entradas para la gala tendrán un costo de 250 pesos y estarán disponibles en la boletería del Centro Cultural Bastión del Carmen. Lo recaudado será destinado íntegramente a apoyar las actividades artísticas y de formación de los integrantes del Ballet Juvenil de Colonia y de Federico Godoy Ballet.