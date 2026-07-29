La Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión abrió una convocatoria para recibir proyectos interesados en utilizar un espacio disponible en la Zona Franca de Nueva Palmira. Las propuestas podrán presentarse hasta el 20 de agosto de 2026 a las 17.00 horas.

El predio comprende los padrones 1571, 1572, 1573 y 1574 y tiene una superficie aproximada de 287.929,66 metros cuadrados, según informó el organismo.

La convocatoria está dirigida a proyectos de inversión que se ajusten a la normativa vigente para las zonas francas, en particular a la Ley N.º 15.921, sus modificaciones y la reglamentación aplicable.

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Las propuestas podrán entregarse de forma presencial en avenida Uruguay 948, primer piso, o enviarse por correo electrónico a [email protected].

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Las personas o empresas interesadas también podrán solicitar una visita al espacio antes de presentar su proyecto. Para coordinarla deberán comunicarse con la Administración de la Zona Franca de Nueva Palmira a través del correo [email protected].

La convocatoria no funciona como una licitación

La Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión aclaró que no se trata de un procedimiento competitivo. Esto significa que las propuestas no serán necesariamente comparadas entre sí para elegir una ganadora, como ocurre en una licitación.

La convocatoria permite que la Administración conozca y evalúe proyectos de inversión para el espacio disponible. Sin embargo, el organismo no queda obligado a contratar con ninguna de las empresas que se presenten y podrá dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

El procedimiento se realiza de acuerdo con el artículo 15 de la Ley N.º 15.921, del 17 de diciembre de 1987, en la redacción dada por la Ley N.º 19.566, del 8 de diciembre de 2017.