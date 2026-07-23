La Universidad de la República (Udelar) y la Intendencia de Colonia firmarán el próximo jueves 30 de julio la donación modal del predio donde funcionará la futura sede universitaria de la Región Suroeste.

El acto comenzará a las 14.00 en el Centro Cultural Bastión del Carmen, ubicado en Rivadavia 223, en Colonia del Sacramento. La actividad será abierta a la comunidad, según informó la Udelar.

La donación comprende el inmueble donde funcionaba la antigua fábrica Sudamtex. El acuerdo permitirá avanzar en la instalación de una sede universitaria destinada a ampliar la oferta educativa pública en los departamentos de Colonia y Soriano.

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En la ceremonia participarán el rector de la Udelar, Héctor Cancela; el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Liber Acosta; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y la secretaria general de la comuna, Belén Rico Skerl.

El predio deberá ser sometido a reformas estructurales antes de recibir las actividades académicas. De acuerdo con la planificación comunicada por la Universidad, las obras podrían comenzar en 2027 y la sede tendría como objetivo recibir a sus primeros estudiantes a partir de 2028.

La iniciativa forma parte del proceso de descentralización y regionalización de la Udelar. La Región Suroeste está integrada por Colonia y Soriano, y busca fortalecer la presencia universitaria, desarrollar actividades académicas vinculadas con las necesidades del territorio y ampliar el acceso a la educación terciaria.

La firma del acuerdo constituye uno de los pasos administrativos necesarios para concretar el proyecto y comenzar la adecuación del edificio.