En un sitio construido originalmente para el espectáculo y hoy resignificado como patrimonio, turismo y paseo público, Montes del Plata eligió presentar una obra sobre un producto que rara vez se ve, aunque está presente en buena parte de la vida cotidiana. La celulosa, materia prima asociada habitualmente a plantas industriales, puertos, exportaciones y debates productivos, aparece ahora traducida al lenguaje del arte en la Plaza de Toros de Colonia.

La intervención se titula “La fibra que nos mueve. Celulosa: De lo invisible a lo cotidiano” y fue creada especialmente por el artista Diego Bianki. Según informó la empresa, la obra pasa a integrar la propuesta permanente del espacio turístico coloniense y busca acercar al público un material que suele ser mencionado en términos económicos o industriales, pero que no siempre resulta reconocible para la población en sus usos concretos.

La iniciativa tiene una doble dimensión. Por un lado, amplía la oferta cultural de uno de los principales atractivos turísticos del departamento. Por otro, forma parte de una estrategia de comunicación institucional orientada a mostrar la actividad forestal-industrial desde una perspectiva menos técnica y más cercana al visitante común.

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En ese sentido, la elección del lugar no parece menor. La Plaza de Toros de Colonia recibe a residentes, turistas nacionales y visitantes extranjeros. Incorporar allí una obra vinculada a la celulosa permite ubicar un tema productivo dentro de un recorrido cultural, en contacto con públicos que no necesariamente se acercarían a una presentación empresarial, a un informe de sostenibilidad o a una exposición sectorial.

Durante la inauguración, Carolina Moreira, Senior Manager de Sostenibilidad y Comunicaciones de Montes del Plata, señaló que la obra expresa la intención de la empresa de generar vínculos con la comunidad y comunicar los múltiples usos de la fibra de madera. También hizo referencia al Reporte de Sostenibilidad publicado en junio de 2026 y a los monitores sociales realizados por la compañía, a partir de los cuales —según indicó— surgió la oportunidad de presentar la celulosa como un producto conocido por su nombre, pero no siempre comprendido en su alcance cotidiano.

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La propuesta puede leerse, además, en un contexto más amplio: el de una industria que ocupa un lugar relevante en la economía nacional y que, al mismo tiempo, necesita sostener una conversación pública sobre su impacto, su presencia territorial y su vínculo con las comunidades. La celulosa es un bien exportable de peso para Uruguay, pero también es parte de una cadena que involucra territorio, empleo, logística, ambiente, inversión y percepción social.

Desde esa mirada, la obra no solo busca informar. También intenta construir cercanía. El arte funciona aquí como un puente entre una actividad industrial de gran escala y una experiencia accesible para el público. La fibra de madera deja de aparecer únicamente como dato productivo y se presenta como materia cultural, como objeto de curiosidad y como punto de partida para hablar de lo que muchas veces queda fuera de la vista.

El desafío de este tipo de iniciativas está en lograr que la comunicación no se limite a la promoción institucional, sino que contribuya a una comprensión más completa del tema. Mostrar la celulosa en un espacio turístico puede ayudar a explicar sus usos y su importancia económica, pero también abre la necesidad de incorporar información clara, verificable y amplia sobre el conjunto de la actividad forestal-industrial.

La llegada de “La fibra que nos mueve” a la Plaza de Toros suma un nuevo atractivo al circuito cultural de Colonia. Al mismo tiempo, instala una pregunta de fondo: cómo una industria central para el país se presenta ante la ciudadanía cuando sale del lenguaje de los informes y entra en el terreno de la experiencia pública.