La Policía investiga el robo de 4.000 dólares y 600.000 pesos a una funcionaria de Red Pagos en Carmelo, que fue abordada por ocupantes de una moto cuando se dirigía al banco por calle 18 de Julio, según informó Radio Carmelo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El hecho, por el monto sustraído y por la modalidad señalada, requiere una investigación centrada en reconstruir con precisión los minutos previos y posteriores al robo. Para avanzar en esa línea, uno de los elementos principales será establecer el recorrido realizado por la funcionaria, el punto exacto del abordaje y la dirección en la que escaparon los autores.

Entre las medidas habituales en este tipo de investigaciones se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en la zona. Los registros de comercios, viviendas, instituciones y cámaras de tránsito pueden aportar datos sobre la moto utilizada, la vestimenta de los delincuentes, el horario del hecho y el trayecto de fuga.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

También será relevante la declaración de la víctima, que puede permitir precisar cómo ocurrió el abordaje, cuántas personas participaron, si los autores utilizaron cascos, qué características tenía el birrodado y si hubo amenazas o contacto físico durante el robo.

La Policía también podría procurar testimonios de vecinos, comerciantes o personas que circularan por calle 18 de Julio al momento del hecho. En investigaciones de robos cometidos en la vía pública, los testigos pueden aportar información clave para confirmar horarios, movimientos sospechosos, características del vehículo y dirección de escape.

Otra línea de trabajo será el análisis del entorno inmediato al lugar del robo. La revisión de imágenes previas y posteriores al hecho puede ayudar a determinar si la moto ya se encontraba en la zona, si circuló por calles cercanas antes del abordaje o si fue captada luego de la fuga.

Hasta el momento, la información disponible públicamente no permite establecer más detalles sobre la mecánica del hecho ni sobre la identidad de los autores. Por esa razón, cualquier conclusión sobre cómo se planificó o ejecutó el robo debe quedar sujeta al avance de la investigación policial y a la información que eventualmente aporten las autoridades competentes.

El caso permanece bajo investigación y el trabajo policial estará orientado a reunir registros, testimonios y otros elementos que permitan identificar a los responsables del robo.