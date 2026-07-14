El Municipio de Carmelo presentó cifras de gestión económica y operativa que permiten observar cómo se movieron sus ingresos, egresos, recursos humanos y principales líneas de trabajo durante el primer tramo de administración. Los datos comparan, principalmente, el período julio-diciembre de 2025 con enero-julio de 2026, aunque esa lectura debe hacerse con una salvedad: no se trata de períodos idénticos, ya que el primero abarca seis meses y el segundo siete.

Según los números expuestos, los ingresos del período enero-julio de 2026 alcanzaron los $ 4.078.899, frente a los $ 2.863.374 registrados entre julio y diciembre de 2025. En términos nominales, esto representa un incremento de $ 1.215.525. Si se toma el promedio mensual, los ingresos pasaron de unos $ 477.229 en el segundo semestre de 2025 a aproximadamente $ 582.700 en los primeros siete meses de 2026.

El principal componente de ingresos en 2026 aparece bajo el concepto de excedentes, literales C y D y préstamos, con $ 1.500.000. Le siguen las multas, con $ 1.247.187, el literal A, con $ 781.712, y el literal B, con $ 550.000. Ese dato es relevante porque muestra que una parte importante de los recursos del período no surge solamente de ingresos regulares, sino también de excedentes y préstamos.

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Del lado de los egresos, el Municipio registró $ 4.150.724 entre enero y julio de 2026, contra $ 3.046.393 entre julio y diciembre de 2025. El aumento nominal fue de $ 1.104.331. En promedio mensual, el gasto pasó de unos $ 507.732 a aproximadamente $ 592.961.

La estructura del gasto reciente muestra una clara concentración en áreas operativas. En enero-julio de 2026, el rubro de mayor peso fue Paseos Públicos, con $ 1.152.760, seguido por Corralón y Mantenimiento Operativo, con $ 992.702. Entre ambos suman $ 2.145.462, más de la mitad del total de egresos del período. También aparecen montos relevantes en Apoyo a Instituciones, con $ 429.934, Cultura, con $ 411.128, y Obras, con $ 324.516.

La comparación con el período julio-diciembre de 2025 muestra cambios marcados en la orientación del gasto. Paseos Públicos pasó de $ 472.453 a $ 1.152.760, mientras que Mantenimiento Operativo-Corralón creció de $ 329.197 a $ 992.702. En cambio, otros rubros bajaron: Obras pasó de $ 456.434 a $ 324.516, Prensa de $ 226.625 a $ 190.110, y Marcelo Bianchi de $ 78.732 a $ 1.380.

El resultado global muestra que, aun con mayores ingresos, los egresos fueron superiores en ambos períodos. Entre julio y diciembre de 2025, la diferencia entre ingresos y egresos fue negativa en $ 183.019. En enero-julio de 2026, el saldo también fue negativo, aunque menor: $ 71.825. La mejora existe, pero no implica superávit.

En materia de recursos humanos, la presentación indica que el Municipio de Carmelo inició la gestión con 34 funcionarios y actualmente cuenta con 28. La reducción equivale a seis funcionarios menos. El detalle incluido señala un funcionario retirado por jubilación, dos en proceso de jubilación, cuatro trasladados a otras dependencias, dos en proceso de traslado y tres nuevos ingresos. La estructura actual queda integrada por administrativos, personal de limpieza, capataces, funcionarios de necrópolis, choferes, estriberos, retristas, operativos vinculados a baños y Marcelo Bianchi, y operarios.

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Esa reducción de personal convive con una agenda de acciones que el Municipio resume como su “primer año en cifras”: 5 cuadras asfaltadas, 4 playas intervenidas, 6 espacios públicos recuperados, 4 áreas de desarrollo creadas, un plan piloto de gestión sostenible iniciado, un nuevo camión incorporado, además de actividades culturales, deportivas y turísticas, y trabajo conjunto con ministerios, entes e instituciones.

El balance que surge de los números es el de una gestión con mayor volumen económico, fuerte peso del gasto operativo y una estructura funcional más reducida. La información permite ver prioridades presupuestales, especialmente en paseos públicos y mantenimiento, pero todavía deja preguntas abiertas para una evaluación más profunda: costos por obra, avance físico de cada intervención, impacto territorial, criterios de asignación de recursos y resultados medibles de los programas ejecutados.

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En síntesis, el Municipio muestra más ingresos y más actividad, pero también más gasto. La clave para evaluar la gestión no estará solo en cuánto se ejecutó, sino en cómo se tradujeron esos recursos en servicios, obras y mejoras verificables para los barrios de Carmelo.