Uruguay ingresará en los próximos días en un período de marcada inestabilidad atmosférica, asociado a un corredor de humedad que avanzará sobre el centro y este de Sudamérica. Según un informe divulgado por MetSul Meteorologia, dos intensos ríos atmosféricos afectarán al continente, con lluvias torrenciales, tormentas y nevadas en distintos países de la región.

El primer sistema avanzará desde el océano Pacífico hacia Chile, donde se esperan precipitaciones muy intensas y acumulados significativos en zonas cordilleranas. El segundo corredor de humedad, de mayor impacto para esta zona del continente, se formará tierra adentro y alcanzará a Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, de acuerdo con el análisis de MetSul.

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Para Uruguay, el período más sensible comenzará entre el jueves 16 y el viernes 17, cuando una corriente de aire cálido y húmedo de origen tropical favorecerá la formación de lluvias y tormentas. Ese escenario coincide con el aviso especial emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología, que prevé tormentas fuertes, puntualmente severas, y precipitaciones abundantes desde la madrugada del jueves.

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Inumet informó que, entre jueves y viernes, un frente cálido comenzará a afectar el litoral oeste y luego se desplazará hacia el resto del país. Los acumulados más significativos se esperan en la franja centro-este y norte, con valores de entre 40 y 80 milímetros, aunque podrían registrarse registros puntualmente superiores.

La inestabilidad no se limitará a esos dos días. Entre el sábado 18, el domingo 19 y hasta la tarde del lunes 20, un frente semiestacionario afectará principalmente el norte del país, con tormentas fuertes y precipitaciones copiosas. Para ese tramo, Inumet estima acumulados de entre 60 y 100 milímetros en la franja central, y de entre 80 y 120 milímetros en el norte, con posibles valores superiores en forma puntual.

Además de la lluvia, el organismo oficial advirtió que en las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica. También aclaró que durante el evento se esperan mejoras temporarias, por lo que no necesariamente lloverá de forma continua durante todo el período.

El informe de MetSul ubica el fenómeno dentro de una configuración regional más amplia, con transporte de aire tropical cálido desde Bolivia y el centro-oeste de Brasil hacia latitudes medias del continente. Ese flujo de humedad será el combustible para varios días de inestabilidad, especialmente en el centro y noreste de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil.

En el caso uruguayo, el norte y la franja central aparecen como las zonas con mayor probabilidad de acumulados elevados, mientras que el resto del territorio también puede registrar lluvias y tormentas, aunque con distinta intensidad según la evolución de los frentes.

El escenario obliga a seguir de cerca las actualizaciones oficiales, especialmente por la posibilidad de tormentas fuertes, acumulados de lluvia en pocos días y fenómenos asociados como granizo, viento intenso y actividad eléctrica.