Carmelo participó el pasado viernes del foro internacional CONECTA IA, una instancia regional realizada en Buenos Aires que puso en debate el papel de la inteligencia artificial en los gobiernos locales, la mejora de los servicios públicos y la transformación de las ciudades.

El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, integró la delegación uruguaya que asistió al encuentro, junto a intendentes, alcaldes, equipos técnicos, organismos públicos y referentes del ecosistema tecnológico. La participación local ubicó a Carmelo dentro de una discusión que gana espacio en la agenda municipal: cómo utilizar nuevas herramientas digitales para gestionar mejor, tomar decisiones con información más precisa y responder de forma más eficiente a las necesidades de la ciudadanía.

La actividad fue organizada por la Red de Innovación Local (RIL) junto a BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Según los organizadores, el foro convocó a representantes de más de 50 ciudades de América Latina, además de especialistas internacionales, startups, universidades, fondos de inversión y empresas del sector GovTech, orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas para el ámbito público.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uruguay tuvo presencia de intendencias y municipios

La delegación uruguaya estuvo integrada por los intendentes Diego Irazábal, de Flores; Richard Sander, de Rivera; Carlos Enciso, de Florida; y Alejo Umpiérrez, de Rocha. También participó el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi.

A ellos se sumaron equipos técnicos de las intendencias de Colonia, Maldonado, Montevideo y San José, así como representantes de los municipios de Punta del Este y Nueva Palmira. También participaron organismos vinculados a la innovación y el desarrollo, entre ellos la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Agencia Nacional de Desarrollo y Uruguay + Innova.

La presencia de gobiernos locales uruguayos reflejó el interés por incorporar herramientas de inteligencia artificial en áreas donde municipios e intendencias tienen contacto directo con la población: atención ciudadana, trámites, gestión de datos, mantenimiento urbano, planificación territorial y seguimiento de servicios.

Una discusión clave para las ciudades

El eje del foro estuvo puesto en las oportunidades y los desafíos que enfrentan los gobiernos locales para incorporar inteligencia artificial de manera responsable, eficiente y centrada en las personas.

Durante la jornada se abordaron temas como la automatización de procesos administrativos, la mejora de los servicios públicos, la gobernanza de los datos, la regulación, la ética, la transparencia y la capacitación de los equipos de gobierno.

Para ciudades y municipios de escala media o pequeña, como Carmelo, el debate adquiere una dimensión particular. La inteligencia artificial puede ofrecer herramientas para ordenar información, agilizar respuestas, mejorar la planificación y detectar problemas de gestión con mayor rapidez. Pero su incorporación también exige condiciones institucionales: equipos capacitados, criterios claros sobre el uso de datos, protección de la privacidad y mecanismos de control que garanticen transparencia.

Los organizadores del encuentro señalaron que la transformación digital no depende únicamente de sumar tecnología, sino de construir capacidades dentro de los gobiernos. En ese sentido, el desafío para las administraciones locales pasa por adaptar las herramientas disponibles a sus realidades concretas, sin perder de vista el impacto sobre los ciudadanos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tecnología, gestión pública y confianza

La inteligencia artificial ya incide en la forma en que las ciudades procesan datos, toman decisiones y organizan servicios. Sin embargo, su aplicación en la gestión pública plantea interrogantes que van más allá de la eficiencia.

Uno de los puntos centrales es la confianza. Los gobiernos locales administran información sensible y toman decisiones que afectan la vida cotidiana de los vecinos. Por eso, el uso de inteligencia artificial requiere reglas claras, criterios públicos y responsabilidad institucional.

También supone un cambio cultural dentro de las administraciones. La capacitación de funcionarios y equipos técnicos aparece como una condición necesaria para que estas herramientas no sean solo soluciones externas, sino parte de una estrategia de gestión.

Empresas, gobiernos y organismos internacionales

CONECTA IA incluyó rondas de negocios y espacios de intercambio entre gobiernos y empresas tecnológicas. Participaron más de 50 startups y scaleups de la región, además de aceleradoras, universidades, fondos de inversión y especialistas internacionales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Entre los expositores figuró la economista Mariana Mazzucato, referente internacional en innovación pública, junto a otros especialistas vinculados a la transformación digital y el diseño de políticas públicas.

Para RIL y BID Lab, el objetivo del encuentro fue promover la colaboración entre gobiernos, empresas y organizaciones que trabajan en innovación pública en América Latina.

La participación de Carmelo en este ámbito permitió acercar al gobierno local a experiencias regionales y herramientas que pueden ser relevantes para la gestión municipal. En un escenario donde la tecnología avanza con rapidez, el desafío para los gobiernos locales será incorporar innovación con responsabilidad, planificación y foco en las necesidades reales de la comunidad.