La plataforma incorpora un asistente virtual basado en inteligencia artificial, denominado FlorIA, pensado para orientar a los usuarios, responder consultas frecuentes y facilitar la navegación por los servicios departamentales. El sistema permite iniciar trámites, solicitar turnos, presentar reclamos urbanos, recibir notificaciones en tiempo real y consultar información oficial de la comuna.

La novedad no está únicamente en que una intendencia incorpore inteligencia artificial. Lo más relevante es la combinación de varias capas tecnológicas en un mismo entorno: identidad digital, trámites en línea, turnos, reclamos geolocalizados, seguimiento de expedientes y asistencia automatizada. En términos simples, Florida busca que el ciudadano no tenga que entender la estructura interna de la administración para poder resolver una gestión.

Ese punto es central. Buena parte de la frustración ciudadana con los trámites públicos no nace solo de la demora, sino de la dispersión: una oficina para consultar, otra para presentar documentación, un teléfono que no responde, un formulario que no se entiende o una dependencia que deriva a otra. Un portal único puede ordenar esa experiencia y reducir la distancia entre la persona y el Estado.

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Lo más importante: el trámite como servicio, no como recorrido

El cambio conceptual es fuerte. En el modelo tradicional, el ciudadano se adapta a la burocracia: aprende horarios, oficinas, requisitos y circuitos. En el modelo que propone Florida, la administración intenta organizar sus servicios desde la lógica del usuario.

Mi Portal Florida incluye trámites de áreas como Hacienda, Tránsito, Obras, Urbanismo y Vivienda, Registro Civil y Necrópolis. También suma turnos en línea y reclamos urbanos con fotografías y ubicación. Esto último puede tener un impacto directo en la gestión territorial: un vecino puede reportar un pozo, un problema de alumbrado, una situación en la vía pública o una incidencia barrial con datos más precisos que una llamada telefónica.

Para una ciudad o un departamento, esa información puede transformarse en un mapa vivo de problemas cotidianos. Si se administra bien, permite priorizar cuadrillas, detectar zonas críticas, medir tiempos de respuesta y transparentar la gestión. Si se administra mal, puede convertirse en otro buzón digital sin respuesta efectiva.

Por eso, la tecnología no resuelve sola el problema. Lo que hace es dejarlo más visible.

Lo más curioso: una intendencia con “nombre propio” para su inteligencia artificial

FlorIA no es solo una herramienta técnica. También es una decisión de comunicación. Al darle nombre al asistente virtual, la Intendencia convierte una función informática en una interfaz más cercana, casi como una ventanilla digital con identidad propia.

Esto puede ayudar a que más personas se animen a usarla, especialmente quienes no están habituados a navegar portales públicos. Pero también genera un desafío: el asistente debe responder bien, reconocer sus límites y derivar a un funcionario cuando la consulta lo requiera.

Una inteligencia artificial mal entrenada, desactualizada o demasiado “segura” en sus respuestas puede provocar confusión. En servicios públicos, un error no es menor: puede significar un trámite mal iniciado, una documentación incompleta, una fecha perdida o una expectativa equivocada.

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Por eso, la pregunta clave no es solo qué puede responder FlorIA, sino qué hace cuando no sabe.

Los beneficios: menos filas, más trazabilidad y una administración más medible

El principal beneficio potencial es la simplificación. Si el portal funciona como promete, el vecino podrá evitar traslados innecesarios, reducir consultas presenciales y acceder a servicios fuera del horario de oficina. Esto es especialmente importante para personas que trabajan, viven lejos de la capital departamental o tienen dificultades de movilidad.

Otro punto a favor es la trazabilidad. Cuando una gestión queda registrada en una plataforma, el ciudadano puede conocer su estado y la administración puede medir cuánto demora, dónde se tranca y qué áreas acumulan más demanda. Esa información es valiosa para mejorar procesos.

También hay un beneficio interno. Para los funcionarios, un sistema ordenado puede reducir consultas repetidas, evitar duplicaciones y permitir que el tiempo de trabajo se concentre en resolver casos, no solo en recibirlos.

En un país donde los gobiernos departamentales manejan servicios muy cercanos a la vida diaria —tránsito, obras, tributos, cementerios, vivienda, habilitaciones, espacios públicos—, la transformación digital tiene impacto directo en la calidad de vida.

Los riesgos: brecha digital, privacidad y exceso de confianza en la automatización

La primera advertencia es la brecha digital. No todos los vecinos tienen la misma conectividad, el mismo nivel de alfabetización digital ni la misma confianza para hacer trámites en línea. Un portal inteligente puede acercar el Estado a muchos, pero también puede alejarlo de quienes no dominan estas herramientas.

Por eso, la digitalización debe sumar canales, no sustituir de golpe la atención humana. El mostrador, el teléfono y la ayuda presencial siguen siendo necesarios, sobre todo en trámites sensibles o para personas mayores, usuarios sin dispositivos adecuados o vecinos con dificultades de acceso.

El segundo riesgo es la privacidad. Una plataforma que centraliza trámites, reclamos, turnos, ubicación, fotografías y datos de identidad debe tener reglas claras de seguridad, conservación y uso de la información. En Uruguay, la protección de datos personales es un derecho reconocido por la normativa vigente, por lo que cualquier innovación pública debe cumplir criterios estrictos de legalidad, finalidad, seguridad y proporcionalidad.

El tercer riesgo es la automatización excesiva. La inteligencia artificial puede orientar, ordenar y responder consultas frecuentes, pero no debería reemplazar la responsabilidad institucional. En el Estado, siempre debe quedar claro quién responde por una decisión, cómo se corrige un error y por qué canal puede reclamar el ciudadano.

La pregunta de fondo: ¿portal inteligente o gobierno inteligente?

La expresión “portal ciudadano inteligente” suena moderna, pero el verdadero examen será menos tecnológico y más administrativo. Un portal es inteligente si permite resolver mejor. No alcanza con tener un asistente virtual si los trámites siguen demorando lo mismo, si las respuestas no llegan o si los reclamos quedan sin solución.

La inteligencia, en este caso, no está solo en el algoritmo. Está en la capacidad de rediseñar procesos, eliminar pasos innecesarios, capacitar funcionarios, medir resultados y publicar información comprensible para la ciudadanía.

Florida da un paso relevante porque instala una agenda que otros gobiernos departamentales y municipios deberán mirar de cerca. En territorios como Carmelo y en otras ciudades del interior, donde muchas gestiones dependen de la cercanía con oficinas públicas, este tipo de herramientas puede abrir una discusión necesaria: qué trámites pueden resolverse en línea, cuáles requieren presencia física y cómo se garantiza que nadie quede afuera.

Un debate que recién empieza

El lanzamiento de Mi Portal Florida y FlorIA marca un avance en la transformación digital de los gobiernos departamentales. Puede mejorar la atención, ordenar servicios y generar información útil para tomar decisiones. Pero también exige controles, transparencia y evaluación pública.

Sería deseable conocer, en los próximos meses, cuántas personas usan el portal, qué trámites se completan efectivamente, cuáles son los tiempos de respuesta, cuántos reclamos se resuelven y qué nivel de satisfacción tienen los usuarios.

La tecnología pública no debe medirse por el impacto del anuncio, sino por su utilidad cotidiana. Si el vecino puede resolver más rápido, entender mejor y reclamar con más garantías, el portal será una innovación real. Si solo cambia la ventanilla física por una ventanilla digital difícil de usar, el avance será incompleto.

Florida acaba de presentar una herramienta que mira hacia el futuro. Ahora empieza la parte más importante: demostrar que la inteligencia artificial también puede servir para hacer más simple, más transparente y más humano el vínculo entre la ciudadanía y el Estado.