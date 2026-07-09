El Municipio de Carmelo tiene sobre la mesa una propuesta de auditoría externa de gestión. Dicho así, suena a expediente, a papeles, a planillas, a lenguaje administrativo. Pero detrás de esas palabras hay una pregunta mucho más interesante: ¿qué tan ordenado, medible y sostenible es el funcionamiento cotidiano del Municipio?

La auditoría propuesta no se presenta como una investigación sancionatoria ni como una búsqueda de culpables. El propio documento aclara que no persigue fines de fiscalización o castigo, sino de fortalecimiento institucional y mejora continua. Esa aclaración es importante, porque marca el tono político del asunto: no se trataría de revisar para señalar, sino de mirar hacia adentro para ordenar.

Sin embargo, en política local, ninguna auditoría es neutra en sus efectos. Aunque sea técnica, aunque se la redacte con lenguaje de gestión, aunque se la presente como una herramienta administrativa, una auditoría siempre mueve algo. Mueve rutinas, expone zonas grises, obliga a poner nombres donde antes había costumbre, plazos donde antes había informalidad y procedimientos donde antes podía haber memoria oral.

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Y ahí empieza lo interesante.

¿Por qué podría ser necesaria?

Porque un Municipio no funciona solo con voluntad política. Funciona con expedientes, personal, trámites, pagos, permisos, atención al público, coordinación con otras áreas, servicios, reclamos, registros y decisiones pequeñas que, acumuladas, terminan definiendo la calidad de la gestión.

La propuesta pone el foco en asuntos que suelen ser invisibles para el vecino, pero decisivos para la administración: qué tareas realiza cada funcionario, quién es responsable de cada proceso, cómo circula la información, qué controles existen, qué documentos respaldan cada procedimiento y cuánto demora cada tarea.

En otras palabras, la auditoría intenta responder una pregunta incómoda pero necesaria: ¿el Municipio depende de un sistema de trabajo o de personas que saben “cómo se hace” porque siempre lo hicieron así?

Esa diferencia no es menor. Cuando una institución funciona por costumbre, puede resolver mucho en el día a día, pero también se vuelve frágil. Si cambia una autoridad, si se jubila un funcionario, si se traslada una persona clave o si aparece un problema no previsto, el conocimiento puede perderse. Un manual de procedimientos no es una solución mágica, pero ayuda a que la administración no dependa exclusivamente de la memoria individual.

Ese parece ser uno de los puntos fuertes del informe: no se limita a decir “hay que auditar”. Propone relevar, ordenar, documentar, implementar y luego evaluar. Es decir, no plantea una foto, sino una película completa del funcionamiento municipal.

El método: cuatro pasos y una apuesta fuerte a la normalización

La metodología planteada tiene cuatro etapas.

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La primera es de relevamiento y diagnóstico. Allí se prevén entrevistas con funcionarios y autoridades, observación directa, identificación de tareas, revisión documental y detección de debilidades, duplicaciones, riesgos operativos y oportunidades de mejora. Es la etapa más delicada, porque de su calidad dependerá todo lo demás. Si el diagnóstico es superficial, los manuales posteriores serán prolijos pero poco útiles.

La segunda etapa es de diseño y sistematización. Allí se elaboran manuales, instructivos, responsables, plazos, controles e indicadores básicos de gestión. Este es el corazón técnico del trabajo. El Municipio pasaría de una lógica basada en prácticas dispersas a una lógica documentada: qué se hace, quién lo hace, cómo se hace, cuándo debe hacerse y cómo se controla.

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La tercera etapa es la implementación. Este punto es clave. Muchas auditorías fracasan no por el diagnóstico, sino por lo que ocurre después. Es relativamente sencillo escribir que un proceso debe cambiar. Lo difícil es lograr que cambie en la oficina, en el mostrador, en el escritorio, en el vínculo entre funcionarios y jerarquías. Por eso la propuesta incluye capacitación, acompañamiento técnico y ajustes derivados de la práctica.

La cuarta etapa es la evaluación y mejora continua. Allí se mediría si los procedimientos se cumplen, si las responsabilidades quedaron claras, si los controles funcionan, si los tiempos mejoraron y si aparecen nuevas oportunidades de perfeccionamiento.

En términos de gestión, el planteo es correcto: diagnosticar, diseñar, aplicar y evaluar. El riesgo está en que el proceso quede demasiado cerrado sobre sí mismo, como si ordenar papeles equivaliera automáticamente a mejorar servicios. La auditoría será valiosa si logra conectar los procedimientos internos con resultados visibles: mejor atención, menos demoras, menos discrecionalidad, más claridad y mayor capacidad de decisión.

La gran ausencia: el “cuánto”

El informe habla del qué, del cómo y del para qué. Pero deja abierta una pregunta central: ¿cuánto costará?

No aparece un presupuesto. Tampoco se detalla un cronograma con plazos concretos, ni el perfil del equipo auditor, ni la forma de contratación, ni los criterios para garantizar independencia técnica. Son omisiones relevantes, no necesariamente sospechosas, pero sí importantes.

En cualquier auditoría externa de gestión hay varias preguntas básicas que deberían estar sobre la mesa antes de avanzar: cuánto se pagará, a quién se contratará, qué experiencia tiene, durante cuánto tiempo trabajará, qué acceso tendrá a la información, qué productos entregará, cómo se medirá el cumplimiento y qué parte del informe final será pública.

Sin esas respuestas, la propuesta funciona como una buena intención metodológica, pero todavía no como una decisión completamente evaluable por la ciudadanía.

Ahí aparece el costado político del asunto. Una auditoría puede ser una inversión en capacidad institucional. Pero también puede ser percibida como un gasto si no se explican sus beneficios concretos. La diferencia entre una cosa y la otra no está solo en el monto, sino en la transparencia del proceso y en la utilidad final.

¿Por qué podría no ser necesaria?

También hay que hacer la pregunta inversa. ¿Y si el Municipio ya tiene procedimientos suficientes? ¿Y si los problemas no están en la falta de manuales, sino en la falta de recursos, de personal, de coordinación con otros niveles de gobierno o de capacidad operativa? ¿Y si la auditoría termina describiendo dificultades que todos conocen, pero que no dependen únicamente del Municipio resolver?

Una auditoría de gestión puede ordenar mucho, pero no puede inventar presupuesto donde no lo hay. Puede definir responsabilidades, pero no aumentar automáticamente la plantilla. Puede mejorar controles, pero no sustituir decisiones políticas. Puede medir tiempos, pero no eliminar todas las causas externas de una demora.

Por eso, la pregunta no debería ser solamente si la auditoría es buena o mala. La pregunta más fina es otra: ¿qué problema concreto quiere resolver?

Si el problema es la falta de documentación, la auditoría puede ser muy útil. Si el problema es la superposición de tareas, también. Si el problema es la ausencia de controles internos, más todavía. Pero si el problema principal fuera la falta de recursos o de decisiones superiores, el diagnóstico podría terminar siendo correcto y, al mismo tiempo, insuficiente.

El impacto posible: menos improvisación y más continuidad

Si la auditoría se ejecuta con seriedad, sus impactos podrían verse en varios planos.

En lo administrativo, permitiría reducir duplicaciones, aclarar responsabilidades y mejorar la trazabilidad de los trámites. En lo político, podría dar a las autoridades una base más objetiva para tomar decisiones. En lo institucional, ayudaría a que el Municipio no dependa tanto de estilos personales de conducción. En la relación con los vecinos, podría traducirse en respuestas más previsibles y servicios más ordenados.

Pero hay una condición: el informe final no debería ser el punto de llegada, sino el punto de partida.

La mejora continua exige seguimiento. Si se elaboran manuales y luego nadie los usa, la auditoría habrá producido documentos, no cambios. Si se definen indicadores pero no se publican ni se revisan, serán números sin consecuencia. Si se capacita al personal pero no se ajustan cargas de trabajo, el resultado puede ser frustración. Si se detectan debilidades y no se toman decisiones, el proceso perderá credibilidad.

Una auditoría de esta escala no se justifica por lo que promete, sino por lo que transforma.

La clave política: hacer visible lo invisible

La gestión municipal suele medirse por lo que se ve: calles, espacios públicos, limpieza, alumbrado, eventos, obras, reclamos resueltos o pendientes. Pero detrás de eso hay una estructura administrativa que pocas veces entra en la conversación pública.

Esta propuesta apunta justamente ahí: a lo que no se ve.

Y eso puede ser saludable. Porque una comunidad no solo necesita saber qué hace su Municipio, sino cómo lo hace. Con qué controles. Con qué criterios. Con qué tiempos. Con qué responsabilidades. Con qué continuidad.

La auditoría externa puede ser necesaria si ayuda a responder esas preguntas. Puede no serlo si se convierte en una formalidad costosa, sin efectos verificables ni información pública suficiente. Su valor dependerá menos del título del documento y más de las decisiones que vengan después.

Por ahora, el informe abre una puerta. No alcanza para celebrar ni para sospechar. Sí alcanza para preguntar mejor.

Porque, en definitiva, una auditoría de gestión no debería servir para que el Municipio parezca más ordenado. Debería servir para que funcione mejor.