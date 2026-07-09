El Municipio de Carmelo sesiona este martes desde las 17 horas con una agenda que permite leer buena parte de las preocupaciones que atraviesan al gobierno local: demandas barriales por servicios, trámites administrativos, planteos sobre espacios públicos, control de gestión y coordinación con organismos departamentales y nacionales.

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El índice temario difundido para la sesión incluye expedientes vinculados a solicitudes de vecinos de avenida Rodó, observaciones del Tribunal de Cuentas correspondientes a los años 2023 y 2024, un formulario comercial bajo el rubro resto-pub y una solicitud de la Comisión del Balneario Zagarzazú referida a la apertura de una calle.

La presencia de Zagarzazú en más de un punto del orden del día marca uno de los ejes de la reunión. Además del expediente por apertura de calle, ingresaron planteos de vecinos del balneario vinculados a la colocación de contenedores y focos. Se trata de reclamos asociados a servicios básicos y a la infraestructura cotidiana, aspectos que suelen concentrar buena parte de la relación entre la ciudadanía y el gobierno municipal.

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También figuran otros asuntos entrados relacionados con servicios urbanos, como solicitudes de desalojo, pedido de contenedor, baños para el paseo de compras y planteos de COVIFAPOL 2. Estos temas colocan sobre la mesa la administración del espacio público, la convivencia barrial y la capacidad de respuesta del Municipio ante demandas puntuales de vecinos e instituciones.

La sesión tendrá además un componente de control y rendición administrativa. La ratificación de observaciones del Tribunal de Cuentas por los años 2023 y 2024 incorpora al debate asuntos vinculados a la gestión de recursos y procedimientos. En el mismo sentido, dentro de los informes del alcalde aparece una propuesta de auditoría, punto que puede abrir una discusión política sobre revisión, transparencia y funcionamiento interno.

En el tramo de informes, el alcalde presentará además asuntos vinculados al primer año de gestión, una presentación ante Inefop, una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas con M. Odonne, un encuentro con Adeom y la mencionada propuesta de auditoría. Ese bloque concentra temas de mayor perfil institucional y político, porque conecta la agenda local con organismos nacionales, capacitación o empleo, relaciones laborales y evaluación de la administración municipal.

El temario también incluye iniciativas culturales y comunitarias, como “Ajedrez en la cultura”, “Municipio saludable”, una solicitud del grupo de danzas Renacer para barracones y un punto referido a patrimonio y personas destacadas de la ciudad. Estos asuntos muestran otra dimensión del gobierno local: la promoción de actividades sociales, culturales y de reconocimiento ciudadano.

La reunión de hoy, por tanto, no aparece centrada en un único tema, sino en una suma de asuntos que reflejan la agenda real del Municipio: servicios reclamados por vecinos, trámites que requieren resolución, vínculo con instituciones, control administrativo y actividades comunitarias. En ese cruce entre lo cotidiano y lo político se juega buena parte de la gestión municipal en Carmelo.