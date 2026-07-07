<p class="p1">Espa\u00f1a y B\u00e9lgica clasificaron este lunes a los cuartos de final del Mundial FIFA 2026, tras vencer a Portugal y Estados Unidos en los \u00faltimos dos partidos de los octavos de final disputados en la jornada.<\/p>\r\n<p class="p1">La selecci\u00f3n espa\u00f1ola se impuso <span class="s1"><b>1-0 ante Portugal<\/b><\/span> en Dallas, con un gol de <span class="s1"><b>Mikel Merino a los 90+1 minutos<\/b><\/span>, y B\u00e9lgica derrot\u00f3 <span class="s1"><b>4-1 a Estados Unidos<\/b><\/span> en Seattle, con dos tantos de <span class="s1"><b>Charles De Ketelaere<\/b><\/span>. Los ganadores se medir\u00e1n el viernes 10 de julio en Los \u00c1ngeles.<\/p>\r\n\r\n<h3><span class="s1"><b>Merino defini\u00f3 el cl\u00e1sico ib\u00e9rico en el descuento<\/b><\/span><\/h3>\r\n<p class="p1">Espa\u00f1a y Portugal protagonizaron un partido cerrado, con pocas ocasiones claras y un desarrollo marcado por la disputa t\u00e1ctica.<\/p>\r\n<p class="p1">Cuando el encuentro parec\u00eda encaminado a la pr\u00f3rroga, <span class="s1"><b>Mikel Merino apareci\u00f3 en el tiempo a\u00f1adido<\/b><\/span> para marcar el \u00fanico gol del partido, tras una asistencia de Ferran Torres.<\/p>\r\n<p class="p1">Portugal, con Cristiano Ronaldo durante todo el encuentro, no logr\u00f3 vulnerar a la defensa espa\u00f1ola y qued\u00f3 eliminado del torneo. Espa\u00f1a, en cambio, avanz\u00f3 a los cuartos de final tras sostener su arco en cero y resolver el partido en la \u00faltima jugada decisiva.<\/p>\r\n\r\n<h3><span class="s1"><b>B\u00e9lgica se impuso ante el anfitri\u00f3n<\/b><\/span><\/h3>\r\n<p class="p1">B\u00e9lgica venci\u00f3 4-1 a Estados Unidos y dej\u00f3 sin representantes anfitriones al Mundial, luego de las eliminaciones previas de Canad\u00e1 y M\u00e9xico.<\/p>\r\n<p class="p1"><b>Charles De Ketelaere abri\u00f3 el marcador y complet\u00f3 un doblete en la primera mitad.<\/b> Malik Tillman igual\u00f3 transitoriamente para Estados Unidos a los 31 minutos, pero B\u00e9lgica recuper\u00f3 la ventaja poco despu\u00e9s.<\/p>\r\n<p class="p1">En el segundo tiempo, un error del arquero estadounidense <span class="s1"><b>Matt Freese<\/b><\/span> deriv\u00f3 en el tercer gol belga, convertido por <span class="s1"><b>Hans Vanaken<\/b><\/span>. Romelu Lukaku complet\u00f3 la goleada en el tiempo a\u00f1adido.<\/p>\r\n<p class="p1">De Ketelaere fue una de las figuras del encuentro, con dos goles y participaci\u00f3n directa en el desarrollo ofensivo de B\u00e9lgica.<\/p>\r\n\r\n<h3><span class="s1"><b>Espa\u00f1a y B\u00e9lgica se enfrentar\u00e1n en cuartos<\/b><\/span><\/h3>\r\n<p class="p1">El cruce entre Espa\u00f1a y B\u00e9lgica ser\u00e1 el viernes 10 de julio, en el estadio de Los \u00c1ngeles, por los cuartos de final.<\/p>\r\n<p class="p1">Espa\u00f1a llegar\u00e1 tras eliminar a Portugal en un partido definido en el descuento. B\u00e9lgica lo har\u00e1 luego de una victoria por tres goles de diferencia ante Estados Unidos.<\/p>\r\n\r\n<h3><span class="s1"><b>Los destacados de la jornada<\/b><\/span><\/h3>\r\n<ul>\r\n \t<li><span class="s1"><b>Mikel Merino (Espa\u00f1a):<\/b><\/span> marc\u00f3 el gol de la clasificaci\u00f3n ante Portugal en el tiempo a\u00f1adido.<\/li>\r\n \t<li><span class="s1"><b>Charles De Ketelaere (B\u00e9lgica):<\/b><\/span> anot\u00f3 dos goles ante Estados Unidos y fue decisivo en la clasificaci\u00f3n.<\/li>\r\n \t<li><span class="s1"><b>Romelu Lukaku (B\u00e9lgica):<\/b><\/span> ingres\u00f3 y marc\u00f3 el cuarto tanto belga en el descuento.<\/li>\r\n \t<li><span class="s1"><b>Hans Vanaken (B\u00e9lgica):<\/b><\/span> convirti\u00f3 el tercer gol, tras un error de Matt Freese.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h3><span class="s1"><b>Los partidos de hoy martes 7 de julio<\/b><\/span><\/h3>\r\n<p class="p3">Los octavos de final se completar\u00e1n este martes con dos encuentros:<\/p>\r\n\r\n<ul>\r\n \t<li><span class="s1"><b>Argentina vs. Egipto<\/b><\/span><\/li>\r\n \t<li><span class="s1"><b>Suiza vs. Colombia<\/b><\/span><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p class="p1">Los ganadores se enfrentar\u00e1n entre s\u00ed en los cuartos de final.<\/p>