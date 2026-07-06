La novena Ronda de Salud Rural recorrerá escuelas del departamento de Colonia durante 2026

La novena Ronda de Salud Rural del departamento de Colonia se desarrolla durante 2026 con 18 ferias en distintos puntos del territorio, la participación de 63 escuelas rurales y la prestación de controles médicos gratuitos, talleres y actividades de promoción de la salud.

La iniciativa se realiza en el marco de un acuerdo interinstitucional firmado en 2016 entre ANEP, el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia de Colonia, el Ministerio de Desarrollo Social y prestadores de salud públicos y privados, entre ellos ASSE, Círculo Católico, CAMEC, CAMOC y Hospital Evangélico.

Desde su puesta en marcha, las Rondas de Salud Rural han permitido brindar atención a unas 6.000 personas, entre alumnos, familiares y vecinos de distintas comunidades rurales del departamento.

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Durante este año, las ferias se realizarán cada quince días en diferentes centros educativos. En cada instancia participan las escuelas anfitrionas, otros centros cercanos, familias y vecinos de la zona.

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El objetivo principal de estas jornadas es promover hábitos saludables, fortalecer el autocuidado y garantizar el acceso a una atención integral y de calidad en comunidades rurales.

En las actividades se realizan controles médicos gratuitos, que incluyen peso, talla, presión arterial y agudeza visual. También se brinda atención odontológica a niños previamente evaluados por el Programa de Salud Bucal de ASSE, vacunación, actividades físicas y talleres sobre nutrición, convivencia, gestión emocional y seguridad vial.

Los organizadores destacaron que este tipo de propuestas fortalece el vínculo con la comunidad rural, contribuye al desarrollo social y educativo de los niños y promueve la prevención en salud.

Las actividades solo se suspenderán en caso de condiciones climáticas adversas.

Para el mes de julio, el cronograma prevé dos instancias en el departamento. La primera será el viernes 10 de julio, a partir de las 9:00, en la Escuela N.º 61 de Costas de Juan González, ubicada en ruta 21, kilómetro 244. Participarán las escuelas N.º 61 y N.º 58.

La segunda feria se realizará el viernes 24 de julio, también desde las 9:00, en la Escuela N.º 88 de Martín Chico, ubicada en ruta 21, kilómetro 227. En esa jornada participarán las escuelas N.º 88, N.º 94, N.º 74, N.º 35 y N.º 17.