Colonia aparece como uno de los territorios de mayor peso en el mapa exportador del país. Según el informe mensual de comercio exterior correspondiente a mayo de 2026, el departamento se ubicó en el segundo lugar entre los mayores exportadores de bienes, con una participación de 15% en el total.

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El dato coloca a Colonia apenas por debajo de Canelones, que encabezó la lista con 16%, y por encima de Montevideo, que ocupó el tercer lugar con 14%. Entre los tres departamentos concentraron 45% de las exportaciones relevadas en el informe.

En el caso de Colonia, el documento destaca como principales rubros el concentrado de bebidas y la celulosa. También señala la fuerte incidencia de las zonas francas, un elemento central para explicar el peso del departamento dentro del comercio exterior uruguayo.

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El informe presenta un total de exportaciones de bienes por departamento de US$ 13.494 millones. Sobre ese universo, Canelones, Colonia y Montevideo aparecen como los tres principales puntos de salida productiva y comercial del país.

Canelones lideró el ranking departamental con 16% y tuvo como rubros principales la carne bovina, los productos farmacéuticos y los plásticos. Colonia quedó en segundo lugar, con 15%, apoyada en el concentrado de bebidas, la celulosa y la presencia de zonas francas. Montevideo completó el podio con 14%, con destaque para vehículos y un perfil industrial y logístico.

El capítulo departamental fue presentado por el informe como el tema del mes. En ese marco, Colonia ocupa un lugar relevante no solo por su volumen, sino también por la composición de sus exportaciones, asociadas a sectores de alto peso dentro de la estructura comercial del país.

A nivel nacional, las exportaciones de bienes de Uruguay alcanzaron en mayo los US$ 1.142 millones. Esa cifra representó un crecimiento mensual de 3% en comparación con el mismo período del año anterior, incluyendo las exportaciones desde zonas francas.

En el acumulado de enero a mayo, las exportaciones llegaron a US$ 5.271 millones, con una variación negativa de 3% frente al mismo período del año anterior.

Entre los principales productos exportados por Uruguay en mayo, la carne bovina ocupó el primer lugar, con US$ 220 millones, aunque registró una caída de 14%. La celulosa quedó en segundo lugar, con US$ 191 millones y una baja de 7%. La soja alcanzó los US$ 180 millones y mostró un crecimiento de 45%.

También se destacaron los productos lácteos, con US$ 85 millones y un aumento de 29%, mientras que el concentrado de bebidas alcanzó los US$ 62 millones, con una disminución de 12%.

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En cuanto a los destinos, China fue el principal mercado de las exportaciones uruguayas, con una participación de 26%. Le siguieron la Unión Europea, con 15%; Brasil, con 14%; Estados Unidos, con 10%; y Egipto, con 5%.

El informe permite observar, además, la relevancia territorial del comercio exterior uruguayo. En ese mapa, Colonia aparece como un departamento decisivo: segundo en participación nacional, asociado a rubros de fuerte presencia exportadora y con una estructura marcada por el papel de las zonas francas.

La lectura departamental del informe confirma que el comercio exterior uruguayo no se explica únicamente desde una mirada nacional agregada. También se expresa en territorios concretos, con perfiles productivos distintos. En ese escenario, Colonia ocupa una posición de primera línea dentro de la arquitectura exportadora del país.