La escena tuvo algo de película policial, pero ocurrió en plena Ruta Nacional N.º 1: un vehículo que no se detuvo ante la orden policial, patrulleros en seguimiento y varios kilómetros recorridos a contramano, en una maniobra que generó una situación de alto riesgo para quienes circulaban por la zona.

El episodio ocurrió en la pasada jornada, cuando un efectivo policial identificó en Colonia del Sacramento un automóvil que tenía una requisitoria pendiente. Según la información policial, el vehículo había sido denunciado como hurtado en la ciudad de Rosario.

Al intentar interceptarlo para realizar la inspección correspondiente, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de la Policía y se dio a la fuga. Fue entonces cuando la persecución tomó su tramo más peligroso: el automóvil ingresó a la Ruta 1 y circuló varios kilómetros a contramano, en una escena inusual y de extrema tensión para los efectivos y para el resto de los conductores.

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Tras un rápido despliegue operativo, la Policía logró cercar el rodado e interceptarlo definitivamente a la altura del kilómetro 133 de la ruta. Allí fue detenido el conductor, un hombre de 32 años, mayor de edad y sin antecedentes penales.

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Durante la inspección del vehículo, los efectivos hallaron varias herramientas que también habían sido denunciadas como robadas.

Además del hurto del automóvil en el que circulaba, el detenido es investigado por su presunta participación en otros hechos delictivos ocurridos en el departamento. Entre ellos figuran el hurto de una camioneta y una denuncia vinculada a una estación de servicio de Colonia, donde habría cargado combustible y luego se habría retirado sin pagar.

El hombre permanece a disposición de la Fiscalía Letrada de Rosario, que continuará con las actuaciones correspondientes.