Colonia se ubicó en 2025 como el segundo departamento con mayor valor exportado de bienes de Uruguay, con ventas al exterior por 2.021 millones de dólares. Esa cifra representó el 15% del total nacional, de acuerdo con el informe Exportaciones por departamento 2025, elaborado por Uruguay XXI.

El departamento quedó detrás de Canelones, que exportó 2.121 millones de dólares, y por encima de Montevideo, que alcanzó 1.937 millones. Los tres departamentos concentraron cerca del 45% de las exportaciones uruguayas de bienes en 2025.

La serie presentada por Uruguay XXI muestra que Colonia exportó 1.837 millones de dólares en 2023, 2.176 millones en 2024 y 2.021 millones en 2025. El dato implica una baja frente al año anterior, aunque el departamento mantuvo su lugar entre los principales orígenes de bienes exportados del país.

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La canasta exportadora coloniense estuvo encabezada por el concentrado de bebidas, con el 37% del total departamental. En segundo lugar se ubicó la celulosa, con el 35%, y luego la soja, con el 10%. La carne bovina representó el 7% de las exportaciones del departamento.

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El resto de los productos tuvo una participación menor. La malta representó el 3% de las ventas externas de Colonia; el trigo, los subproductos cárnicos, los productos lácteos, la colza y carinata, y otros bienes aportaron cada uno alrededor del 1% del total departamental.

Según el informe, el desempeño exportador de Colonia está vinculado con la actividad en zonas francas. Uruguay XXI menciona la producción industrial de celulosa de Montes del Plata y la planta de concentrado de bebidas de PepsiCo. También señala que el departamento cuenta con condiciones favorables para la producción de granos, en particular soja.

China fue el principal destino de las exportaciones originadas en Colonia, con el 27% del total departamental. Le siguieron la Unión Europea, con el 13%; Brasil, con el 10%; Estados Unidos, con el 8%; Guatemala, con el 7%; México, con el 6%; Honduras y Argentina, con el 3% cada uno; Colombia, El Salvador y Turquía, con el 2% cada uno.

El informe aclara que los datos no refieren al lugar desde donde se venden los productos, sino al departamento donde fueron transformados por última vez. Para elaborar la información, Uruguay XXI utilizó registros de la Dirección Nacional de Aduanas y fuentes complementarias, con ajustes vinculados a zonas francas, localización productiva de empresas y asignación de productos agropecuarios exportados por intermediarios.

Colonia del Sacramento figura como capital departamental. El departamento tiene una superficie de 6.106 kilómetros cuadrados, una población estimada de 136.002 habitantes en 2025, una densidad de 22,27 habitantes por kilómetro cuadrado y una población urbana equivalente al 86%. El ingreso medio per cápita con valor locativo fue estimado en 32.775 pesos.

Con esos datos, Colonia aparece en el informe como uno de los departamentos con mayor incidencia en las exportaciones de bienes del país. Su perfil combina producción industrial en zonas francas, granos, carne bovina y otros rubros agroindustriales, con una inserción comercial orientada principalmente a China, la Unión Europea, Brasil y Estados Unidos.