La aplicación provisional del Acuerdo Comercial Interino entre el Mercosur y la Unión Europea representa un cambio relevante para la inserción internacional de Uruguay. El acceso preferencial a un mercado de más de 750 millones de personas mejora las condiciones para sectores exportadores clave, en especial la carne vacuna, la pesca, la lana, la soja y algunos alimentos procesados.

El beneficio más inmediato está en la reducción o eliminación de aranceles. Para Uruguay, la eliminación del arancel dentro de la cuota Hilton puede fortalecer la competitividad de la carne de alto valor en el mercado europeo. También se abren oportunidades para productos como menudencias, frutas, legumbres, frutos secos, harina de soja y tops de lana peinada.

El impacto económico, sin embargo, no será automático. Las empresas deberán cumplir exigencias sanitarias, ambientales, de trazabilidad y certificación de origen. En ese sentido, el acuerdo puede impulsar inversiones, modernización productiva y mejoras en los estándares de calidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uno de los principales desafíos será la administración de los cupos. Mientras el Mercosur no acuerde una distribución interna, el sistema de “primero llegado, primero servido” podría favorecer a los operadores con mayor escala y capacidad logística.

En términos generales, el acuerdo ofrece a Uruguay una oportunidad para diversificar mercados, mejorar precios de exportación y atraer inversiones. Pero sus beneficios dependerán de la capacidad del país para acompañar la apertura con infraestructura, eficiencia logística y políticas de apoyo a la competitividad.