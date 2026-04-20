Colonia se ubicó en 2025 entre los departamentos con menor incidencia de pobreza del Uruguay, de acuerdo con la estimación difundida por el Instituto Nacional de Estadística. El informe la coloca en el grupo de departamentos con mejores resultados, junto con San José, Maldonado y Flores.

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El dato surge en un contexto de leve mejora a nivel nacional. Según el INE, la pobreza alcanzó a 16,6% de las personas durante 2025, por debajo del 17,3% registrado en 2024. En los hogares, la incidencia fue de 13,2%, también con una baja respecto al año anterior.

Aunque el documento no precisa en este resumen el porcentaje exacto correspondiente a Colonia, sí lo ubica entre los territorios con menor nivel de pobreza, en contraste con departamentos como Cerro Largo, Rivera y Artigas, que aparecen con los valores más altos.

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El informe también deja en claro que, más allá de esas diferencias territoriales, la pobreza sigue golpeando con mayor fuerza a los niños y adolescentes. Entre los menores de 6 años llegó a 29,1%, mientras que entre las personas de 65 años o más se ubicó en 6%.

Otro dato relevante es que los hogares encabezados por mujeres presentan mayores niveles de pobreza que los liderados por varones.

Para Colonia, el resultado la posiciona entre los departamentos con mejor situación relativa dentro del mapa social del país, al menos en esta medición por ingresos.