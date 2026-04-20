El Liceo N.º 1 Dr. David Bonjour de Carmelo informó este lunes 20 de abril de 2026 que concluyó una primera etapa de investigación interna por los episodios de amenazas registrados en los últimos días en varios centros educativos del país, entre ellos ese instituto, y que aplicó una sanción a la responsable de acuerdo con el Reglamento del Estudiante.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el equipo de dirección indicó que, una vez activados los protocolos correspondientes y realizadas las actuaciones internas, el caso quedó ahora en manos de la Justicia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La institución señaló además que continuará abordando lo ocurrido en el ámbito de las aulas, con instancias de reflexión sobre las consecuencias de este tipo de acciones. En ese marco, exhortó a las familias a dialogar en sus hogares sobre la gravedad de estas conductas y advirtió que no deben ser tomadas como bromas, juegos ni prácticas para su viralización.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según expresó la dirección, este tipo de hechos afecta no solo a quienes los protagonizan, sino también a sus familias y al conjunto de la comunidad educativa, además de generar daños en el funcionamiento institucional y en la convivencia.

El liceo afirmó que seguirá trabajando para sostener un espacio en el que estudiantes y funcionarios se sientan protegidos y acompañados, en un entorno adecuado para el aprendizaje. En el cierre del mensaje, la dirección convocó a no permanecer como espectadores ante situaciones de este tipo y a promover el diálogo, la escucha y el cuidado del espacio común.