El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC) acordaron mantener en etapa de prueba la Guía Electrónica de Carga y avanzar en ajustes antes de definir su aplicación obligatoria para el sector. El comunicado fue publicado el 9 de junio y recoge los puntos surgidos de una mesa de trabajo entre ambas partes.

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El mensaje central del documento es que la guía no se elimina, pero tampoco pasará a ser obligatoria de inmediato. Según el texto, la herramienta seguirá en fase de ensayo y ajuste, con jornadas de información en los departamentos, participación voluntaria de las empresas y un cronograma a acordar con las gremiales.

La guía, de acuerdo con la información oficial del MTOP, forma parte del Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre y permite ingresar datos vinculados al transporte de mercadería por carretera. El organismo había señalado que su emisión alcanza al transporte de carga realizado con vehículos de más de 3.500 kilos de peso bruto máximo autorizado.

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Qué dice el comunicado

El primer punto operativo establece que la Guía Electrónica de Carga “no tendrá costos directos” y que se procurará reducir los costos indirectos. Para eso, el MTOP y la ITPC plantean trabajar en la simplificación del sistema y en mecanismos de verificación automática, según los distintos actores del sector.

El comunicado también aclara que el período actual será de prueba. En esa etapa se harán ensayos, ajustes técnicos e instancias de información con personal especializado. Esas jornadas se realizarán con un cronograma acordado con las gremiales y por departamentos, pero no implicarán obligación para las empresas: serán espacios para evacuar dudas y recoger planteos.

Otro punto relevante es que la puesta en vigencia deberá ser progresiva. El documento señala que antes de avanzar se evaluarán las distintas escalas de las empresas del transporte de carga. Además, la obligatoriedad no se aplicará hasta que las condiciones de prueba estén cumplidas por la mayoría de las empresas habilitadas.

El texto también incorpora a otros actores de la cadena. No solo se consultará a las empresas transportistas, sino también a operadores logísticos, dadores de carga y otros usuarios del transporte.

Hacia dónde apunta

El acuerdo apunta a bajar la tensión con el sector y ordenar una implementación gradual de la herramienta. En los hechos, el MTOP mantiene la decisión de avanzar con la Guía Electrónica de Carga, pero acepta revisar aspectos prácticos antes de exigir su uso obligatorio.

El comunicado también muestra que la discusión ya no se limita al funcionamiento técnico de una plataforma digital. El texto incorpora temas de fondo del transporte de carga, como las jornadas laborales, las formas de remuneración, las dinámicas de trabajo y la posible inseguridad jurídica que podría generarse para las empresas con la instrumentación de la guía.

Por eso, el documento prevé una mayor participación de trabajadores, empresarios, el MTOP y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el objetivo de analizar la realidad de cada subsector y elaborar una hoja de ruta.

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Qué no dice

El comunicado no fija una fecha concreta para que la Guía Electrónica de Carga empiece a ser obligatoria. Tampoco define cuál será el cronograma final, qué incentivos se aplicarán ni qué eventuales medidas compensatorias podrían aprobarse.

El texto tampoco detalla qué cambios técnicos tendrá la plataforma, cómo se medirá que la mayoría de las empresas ya cumplió las condiciones de prueba ni qué ocurrirá con las sanciones mientras dure esta etapa.

Otro aspecto abierto es la participación de los usuarios de carga. El comunicado dice que deberán ser consultados, pero no establece cuándo, cómo ni bajo qué mecanismo formal se recogerán sus aportes.

Un acuerdo de pausa y revisión

La frase final del comunicado resume el alcance político del entendimiento: las partes acordaron no innovar en ninguna medida hasta que se verifiquen y validen los acuerdos de trabajo. En términos prácticos, eso significa que la implementación obligatoria queda supeditada a nuevas instancias de diseño, ajuste, prueba y negociación.

El resultado es una pausa en la aplicación plena de la Guía Electrónica de Carga, pero no una marcha atrás. El MTOP conserva el objetivo de avanzar hacia un sistema digital de control e información del transporte de carga, mientras la ITPC obtiene garantías de que no será obligatorio hasta que se revisen los costos, la operativa, las condiciones laborales y la situación de las empresas del sector.