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La localidad de Conchillas fue seleccionada para representar a Uruguay en la edición 2026 de Best Tourism Villages, el certamen internacional impulsado por ONU Turismo. Será la única localidad uruguaya en competencia, según informó Ro Contenidos.

El reconocimiento distingue a pueblos rurales que conservan y promueven sus valores comunitarios, su patrimonio cultural y natural, y modelos de desarrollo turístico sostenible. La iniciativa evalúa, entre otros aspectos, la gestión del turismo, la sostenibilidad económica, social y ambiental, la infraestructura, la conectividad y la preservación de recursos culturales y naturales.

La postulación vuelve a colocar a Colonia en el mapa de este programa internacional. En 2021, Carmelo Portal informó que Conchillas ya había sido seleccionada, junto a Aiguá y San Javier, para representar al país en el llamado de la entonces Organización Mundial del Turismo.

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El antecedente más reciente fue la postulación de Villa La Paz en 2025, también en Colonia, junto a Santiago Vázquez y Casupá, como parte de la estrategia nacional de promoción de destinos rurales con identidad propia.

El fallo del jurado internacional se conocerá hacia finales de este año. En futuras convocatorias, el gobierno departamental analiza eventuales postulaciones de Cufré o Colonia Valdense.