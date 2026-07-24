La Comisión de Turismo de la Junta Departamental de Colonia analizó la posibilidad de sugerir a la Intendencia la fabricación de seis faroles con el diseño original del puente giratorio de Carmelo. La propuesta plantea que las piezas sean realizadas por la Escuela Taller de Artes y Oficios “Manuel Lobo”, a partir del plano conservado en el Museo y Archivo del Carmen.

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El planteo supera la sustitución de las luminarias actuales. La existencia de documentación original permite pensar la intervención como una acción de recuperación patrimonial y no como una recreación basada en aproximaciones. Contar con planos históricos ofrece una referencia concreta sobre formas, proporciones y características de los elementos que integraron el puente.

En la conservación del patrimonio, los detalles también construyen identidad. Faroles, barandas, bancos, cartelería y otros componentes urbanos pueden desaparecer o ser reemplazados con el paso del tiempo, aunque formen parte de la imagen histórica de un lugar. En el caso del puente giratorio, uno de los símbolos de Carmelo, recuperar su lenguaje original contribuiría a reforzar su valor cultural y paisajístico.

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La iniciativa también destaca el papel de los archivos y de los oficios tradicionales. El Museo y Archivo del Carmen aporta la base documental, mientras que la Escuela Taller podría transformar ese registro en piezas concretas.

Más allá de los seis faroles, la propuesta abre una discusión relevante: cómo utilizar planos, fotografías y documentos para orientar futuras intervenciones y recuperar, con mayor fidelidad, parte del patrimonio perdido o sustituido de Carmelo en el futuro.