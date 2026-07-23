El Municipio de Nueva Palmira destinó $ 14.884 a la reparación del camión del destacamento local de Bomberos, que había quedado fuera de servicio por una falla mecánica. La unidad ya volvió a funcionar, según informó el gobierno municipal.

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El comunicado señala que la decisión se tomó después de que el jefe del destacamento notificara la avería. El Municipio resolvió asumir el costo debido a la importancia del vehículo para la atención de emergencias y aseguró que la reparación fue realizada con éxito.

La información confirma que el camión estuvo temporalmente inoperativo, pero no precisa durante cuánto tiempo, cuál fue la falla ni qué empresa o taller realizó el trabajo. Tampoco indica si el destacamento contaba con otra unidad disponible mientras se efectuaba la reparación.

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El monto desembolsado no permite, por sí solo, concluir que exista una situación de desfinanciamiento. Sin embargo, el episodio plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta del destacamento y sobre los mecanismos habituales para cubrir gastos de mantenimiento.

Entre los costos básicos de una dependencia de Bomberos se encuentran el combustible, los repuestos, el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, los equipos de protección, las comunicaciones y la conservación del edificio. El comunicado no aclara si el aporte municipal fue una colaboración excepcional, si existía un convenio previo o si la reparación no podía ser afrontada de inmediato por la institución.

También queda pendiente conocer si el camión es la única unidad destinada a la atención de incendios y siniestros en Nueva Palmira. Esa información resulta relevante para determinar el nivel de cobertura que tuvo la localidad durante el período en que el vehículo permaneció fuera de servicio.

La reparación permitió recuperar un recurso esencial para la comunidad. No obstante, la falta de detalles administrativos y operativos hace necesario consultar al Municipio y a Bomberos sobre el origen de los fondos, el procedimiento utilizado y la disponibilidad de vehículos de respaldo.