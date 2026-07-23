El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó este miércoles en la sesión plenaria del Congreso de Intendentes, realizada en la sede del organismo en Montevideo, donde se eligieron las nuevas autoridades para el período 2027-2028.

En el marco de la renovación institucional, Rodríguez fue designado presidente de la Comisión de Seguimiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), una de las comisiones de trabajo del Congreso encargada del seguimiento del sistema de patente de rodados.

Durante la sesión, y con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, fue electo como presidente del Congreso de Intendentes el jefe comunal de Florida, Carlos Enciso. Las vicepresidencias quedaron a cargo del intendente de Canelones, Francisco Legnani, y del intendente de Rivera, Richard Sander.

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La actividad reunió además a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; ministros de Estado; exintendentes; senadores; diputados; alcaldes; embajadores; directores de entes públicos; y representantes de los partidos políticos.

La participación de Guillermo Rodríguez en la jornada estuvo marcada por su incorporación a la conducción de una de las principales comisiones del Congreso, desde donde tendrá la responsabilidad de coordinar el seguimiento del funcionamiento del SUCIVE entre las intendencias del país.