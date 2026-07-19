España conquistó este domingo el segundo Mundial de su historia tras vencer a Argentina en la prórroga. El resultado también tuvo repercusiones en Carmelo, donde un grupo de vecinos celebró el título con una caravana de vehículos por distintas calles de la ciudad.

Durante la tarde, el movimiento en Carmelo fue menor al habitual. Varias calles permanecieron prácticamente vacías mientras se disputaba la final, seguida desde hogares, comercios y otros puntos de reunión.

Una vez terminado el encuentro, bocinas, banderas y vehículos identificados con los colores españoles marcaron el festejo. La movilización fue llamativa por tratarse de una definición entre dos selecciones extranjeras y reflejó el vínculo que parte de la comunidad carmelitana mantiene con España.

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Ferran Torres definió la final en la prórroga

El único gol del partido llegó a los 106 minutos. Pedro Porro envió un centro al segundo palo, Nico Williams cabeceó hacia atrás y Ferran Torres completó la jugada para establecer la ventaja española.

Argentina disputó la prórroga con diez futbolistas después de la expulsión de Enzo Fernández, sancionado por una entrada sobre Pau Cubarsí al final del tiempo reglamentario.

España había tenido durante el encuentro las principales oportunidades de gol. En el desarrollo del partido también le fue anulado un tanto a Nico Williams por una falta previa señalada por el árbitro.

Tras la final, Ferran Torres destacó el significado colectivo de la conquista y recordó las críticas que había recibido durante el torneo.

El seleccionado español volvió así a obtener el título mundial 16 años después de su consagración de 2010, cuando derrotó a Países Bajos en Johannesburgo con un gol de Andrés Iniesta, también durante la prórroga.

Esta vez, el festejo tuvo como escenario Nueva York y encontró una expresión particular a miles de kilómetros: una caravana de vecinos recorriendo Carmelo para celebrar la nueva consagración de España.