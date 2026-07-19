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Hay pueblos que anuncian la primavera con el almanaque. Nueva Palmira, en cambio, la fabrica. Lo hace desde hace 58 años, cuando las calles dejan de ser solamente calles y se convierten en escenario de carrozas, música y vecinos que entienden que una fiesta también puede ser una forma de identidad.

La celebración sumó un nuevo reconocimiento. El intendente de Colonia declaró de Interés Departamental la 58.ª Fiesta de la Primavera de Nueva Palmira, mediante la Resolución N.º 1106/026, una distinción que acompaña una tradición organizada por el Liceo Dr. Medulio Pérez Fontana y la Comisión de APAL.

La fiesta se desarrollará del 17 al 19 de octubre y volverá a reunir a toda la comunidad en torno al esperado desfile de carrozas y a una programación artística que, año tras año, convierte el trabajo silencioso de estudiantes, docentes, familias y vecinos en un espectáculo colectivo.

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Porque antes de que llegue la primavera al calendario, ya habrá llegado a los galpones donde se construyen los sueños sobre ruedas, a los talleres donde se pintan los últimos detalles y a las conversaciones que empiezan con una pregunta inevitable: «¿Cómo será la carroza de este año?».

En Nueva Palmira, la primavera no entra por el pronóstico del tiempo. Entra desfilando.