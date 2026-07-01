La foto de junio: una mejora leve, no una recuperación completa

Uruguay exportó bienes por US$ 1.307 millones en junio de 2026, incluyendo las ventas desde zonas francas. El dato muestra un crecimiento de 1% frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, cuando se mira el semestre completo, el panorama cambia: entre enero y junio, las exportaciones sumaron US$ 6.585 millones, con una caída acumulada de 4%.

Traducido al lenguaje de la calle: junio trajo una señal de alivio, pero no alcanza para decir que el comercio exterior uruguayo ya recuperó terreno. El país vendió un poco más en el mes, pero en el balance de medio año sigue por debajo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La diferencia entre el dato mensual y el acumulado es importante. Un mes puede mejorar por precios, volúmenes, embarques puntuales o demanda de determinados mercados. El semestre, en cambio, muestra una tendencia más amplia. Y esa tendencia todavía marca cautela.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los cinco productos que explican buena parte del tablero

El informe deja ver con claridad dónde está parado Uruguay. La carne bovina fue el principal producto exportado en junio, con US$ 251 millones y una suba de 11%. Detrás apareció la celulosa, con US$ 240 millones y un aumento de 4%. Luego se ubicó la soja, con US$ 157 millones, pero con una caída marcada de 53%.

El dato de la soja es uno de los más relevantes del informe. No porque haya dejado de ser importante, sino porque su caída cambia el peso relativo de los productos. Cuando la soja baja fuerte, el país siente el impacto en el total exportado. En un país agroexportador, esa dependencia sigue siendo una de las claves para entender por qué un buen mes no siempre alcanza para cerrar un buen semestre.

También aparecen dos sectores con crecimiento: ganado en pie, con US$ 88 millones y una suba de 75%, y productos lácteos, con US$ 72 millones y un aumento de 8%.

Semáforo exportador

Verde: carne bovina, ganado en pie y lácteos. Son rubros que crecieron y sostienen parte del resultado mensual.

Amarillo: celulosa. Sigue siendo uno de los motores del comercio exterior, con crecimiento moderado.

Rojo: soja. La caída de 53% explica buena parte de la debilidad del acumulado.

China sigue siendo el gran comprador

El mapa de destinos confirma otra característica estructural de Uruguay: la concentración de mercados. China representó el 22% del total exportado en junio. Le siguieron Brasil, con 14%, Estados Unidos, con 13%, la Unión Europea, con 13%, y Turquía, con 7%.

Para el ciudadano común, esto significa que lo que ocurre lejos puede tener efectos cerca. Una menor demanda china, cambios de precios internacionales o trabas comerciales pueden sentirse en el campo, en la industria, en el transporte, en el empleo y en la recaudación.

Uruguay tiene una canasta exportadora reconocible y competitiva, pero todavía muy vinculada a productos primarios o de base agroindustrial. Eso no es necesariamente una debilidad, pero sí obliga a mirar con atención dos cosas: precios internacionales y acceso a mercados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

España: mucho más que un comprador

El tema especial del informe está dedicado a España como socio estratégico para Uruguay. El documento señala que España es el principal inversor extranjero, con US$ 7.740 millones en inversión extranjera directa, equivalente al 17% del stock de IED. También aparece como el cuarto mercado para Uruguay dentro de la Unión Europea.

En comercio, Uruguay exportó a España US$ 162 millones en 2025. Los principales productos fueron carne bovina, por US$ 46 millones; arroz, por US$ 31 millones; subproductos cárnicos, por US$ 28 millones; y celulosa, por US$ 27 millones.

La relación con España tiene una doble lectura. Por un lado, es un mercado para productos uruguayos. Por otro, es una puerta de entrada política, empresarial y cultural hacia Europa. En una economía pequeña como la uruguaya, tener socios con inversión instalada puede pesar tanto como venderles mercadería.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea: la llave que todavía espera

El informe también menciona el acuerdo Mercosur-Unión Europea y detalla productos que ingresaron a España bajo preferencias arancelarias: mandarinas, caquis, semillas para siembra, preparaciones de cereales, limones y pescado fresco o refrigerado. Además, registra solicitudes de cupo con destino a España para arroz, miel y carne bovina fresca.

Este punto es relevante porque muestra lo que podría ampliarse si Uruguay logra mejores condiciones de acceso al mercado europeo. Para una economía como la uruguaya, un arancel más bajo o una cuota mejor puede definir si un producto llega competitivo o queda fuera de carrera.

Qué puede pasar: una previsión prudente

Con los datos del informe, la previsión debe ser cautelosa. Junio muestra una mejora, pero el semestre sigue negativo. Si la carne bovina, la celulosa, los lácteos y el ganado en pie mantienen el ritmo, pueden ayudar a compensar parte de la caída. Pero si la soja continúa con una baja fuerte, el acumulado anual tendrá dificultades para revertirse rápidamente.

El escenario más probable, con esta información, es de recuperación parcial y desigual: algunos rubros empujan, otros frenan. No hay en el informe elementos suficientes para afirmar un cambio de ciclo, pero sí señales para observar una posible estabilización si los principales productos mantienen demanda y precios.

En una frase

Uruguay tuvo un junio algo mejor, pero el semestre recuerda que el comercio exterior sigue dependiendo de pocos productos, pocos mercados y de una soja que, cuando cae, se hace sentir.