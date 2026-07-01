El Municipio de Carmelo informó que a partir de mañana comenzarán los trabajos de poda de árboles en distintos puntos de la ciudad.

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Las tareas se realizarán en coordinación con la Subdirección de Limpieza Zona Oeste, según comunicó el municipio.

Mientras se desarrollen los trabajos, se solicita a vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización colocada en las zonas intervenidas y atender las indicaciones del personal que estará trabajando en las diferentes calles.

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Desde el Municipio se recordó que estas medidas buscan ordenar la circulación y prevenir inconvenientes durante el desarrollo de las tareas.