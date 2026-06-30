La investigación comenzó en el lugar donde suelen quedar las primeras señales de este tipo de maniobras: una sucursal bancaria. Allí, la Policía de Colonia detuvo en flagrancia a dos hombres mayores de edad, luego de que presuntamente colocaran un dispositivo destinado a la clonación de tarjetas bancarias.

El procedimiento, que la Jefatura de Policía de Colonia identifica como parte de la denominada Operación Clon, permitió incautar en primera instancia teléfonos celulares, un dispositivo vinculado a la maniobra investigada y un vehículo utilizado por los detenidos.

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Pero el caso no terminó en la puerta del banco. Por disposición de la Justicia, las actuaciones continuaron y el trabajo pasó a una segunda etapa: el análisis técnico. Personal de la Unidad de Investigaciones realizó tareas de extracción y estudio de información contenida en los celulares incautados. A partir de esos datos, los investigadores establecieron que los detenidos estarían alojados en un apartamento de la ciudad de Colonia del Sacramento.

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Con esa información, se solicitaron allanamientos. En una de las habitaciones inspeccionadas, la Policía incautó nuevos teléfonos celulares, 100 dólares y 40.000 pesos uruguayos, distribuidos en billetes de 2.000 y 1.000 pesos.

El hallazgo más relevante apareció dentro de una caja: 83 tarjetas de una entidad bancaria, todas con distintas numeraciones escritas sobre cinta blanca. También se incautaron una notebook, tres memorias SD, un lector de tarjetas y otros elementos tecnológicos que, según la investigación, podrían estar vinculados a la clonación bancaria.

La escena fue documentada por Policía Científica, que intervino para registrar los elementos encontrados y preservar la evidencia. Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las averiguaciones para determinar el alcance de la maniobra, posibles damnificados y eventuales conexiones con otros hechos similares.

La investigación sigue abierta y, por el momento, la Policía trabaja sobre los dispositivos, las tarjetas y la información extraída, piezas que podrían ser decisivas para reconstruir cómo operaba la presunta maniobra de clonación.