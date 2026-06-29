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El Club de Leones Salto Comunicadores 19 de Abril realizó el acto de cambio de autoridades para el nuevo período, en una ceremonia que incluyó además la incorporación de nuevos socios a esa institución y al Club de Leones Colonia Sinergia de Costa del Inmigrante.

La actividad contó con la presencia del León PDG Umberto Chessio; la gobernadora del Distrito J1, León Mariella Spagnolo; el presidente saliente del Club de Leones Salto Comunicadores 19 de Abril, León Carlos Malán; el coordinador GMT PCC Leonardo Spósito; la jefa de Zona 6, León Nancy Paolín; y el presidente del Club de Leones Colonia Sinergia de Costa del Inmigrante, León PDG Milton Cabrera.

Durante la ceremonia, Anailen Nassif Gopar prestó juramento como nueva integrante del Club de Leones Salto Comunicadores 19 de Abril. En tanto, Marcelo Martínez fue incorporado como socio del Club de Leones Colonia Sinergia de Costa del Inmigrante.

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En la misma instancia asumió la nueva directiva del Club de Leones Salto Comunicadores 19 de Abril, encabezada por Verónica Caraballo como presidenta. También fueron designados Carlos Malán como secretario y Paola Ré como tesorera para el nuevo período institucional.