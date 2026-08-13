El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, destacó el papel que Mevir ha tenido históricamente en el desarrollo rural y en el arraigo de las comunidades, durante la entrega de 14 viviendas realizada este miércoles en Barker.

La actividad reunió al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mevir y la Intendencia de Colonia, y también incluyó la presentación de las obras de remodelación ejecutadas en la escuela n.º 29 de la localidad.

Rodríguez valoró la incidencia de los programas habitacionales de Mevir en las pequeñas comunidades y zonas rurales, en una jornada en la que 14 familias recibieron las llaves de sus nuevas casas.

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De acuerdo con la información difundida por Mevir, las familias beneficiarias se desempeñan principalmente en actividades vinculadas al sector agropecuario, la construcción, la agroindustria y los cuidados en el hogar.

El plan desarrollado en Barker comprendió 12 viviendas nucleadas, una casa ubicada en planta urbana y otra en el área rural.

Obras también alcanzaron a la escuela n.º 29

La intervención incluyó además la refacción de la escuela n.º 29, mediante un convenio entre Mevir y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En el acto participaron también la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y el presidente de Mevir, Andrés Lima.

Paseyro señaló que la experiencia de Barker refleja la coordinación entre organismos del Estado, gobiernos departamentales y las propias familias. Durante su intervención afirmó que “si nos concentramos y ponemos a la gente en el centro, se logra todo lo que el país necesita”.

La ministra vinculó estas acciones con los objetivos del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, orientado al acceso y permanencia en soluciones habitacionales tanto en áreas urbanas como rurales.

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Por su parte, Lima destacó las obras realizadas en la escuela local y las relacionó con la prioridad otorgada a la primera infancia y a la educación pública.

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La entrega de viviendas y la intervención en el centro educativo formaron parte de una actuación conjunta de organismos nacionales y departamentales en Barker, con énfasis en vivienda, infraestructura y permanencia de las familias en el territorio.