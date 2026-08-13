Según informó la Intendencia, el procedimiento se realizará a través del sistema de Compras y Contrataciones del Estado. La apertura será automática y se efectuará en línea en el portal de compras estatales.

Los pliegos de condiciones generales y particulares de la licitación pueden consultarse en el sitio web de la Intendencia de Colonia, dentro de la sección Licitaciones – Concursos de Precios, y en el portal de Compras Estatales.

Consultas sobre la licitación

Las consultas vinculadas con las características de la adquisición pueden realizarse ante la Dirección de Electrotecnia, a través de los teléfonos 4522 5756 y 4522 8963, en horario de oficina.

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Por información relacionada con la modalidad de apertura, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Adquisiciones y Compras Estatales al 4522 7000, interno 290, al 4522 2967 o al 4522 0957, también en horario de oficina.

La convocatoria establece como fecha y hora de apertura el lunes 31 de agosto, a las 14.00 horas.