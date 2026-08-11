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Ingenio, la incubadora de empresas del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), cumple 25 años de actividad vinculada al desarrollo de emprendimientos de base tecnológica en el país.

Creada con apoyo del BID-FOMIN y respaldo académico de la Universidad ORT Uruguay, la incubadora acompañó desde su puesta en marcha a más de 250 proyectos y contribuyó a la creación de casi 120 empresas que continúan operativas.

Según los datos difundidos por la institución, durante ese período fueron apoyados más de 470 emprendedores. Las empresas surgidas de esos procesos generan actualmente más de 2.100 empleos, venden servicios a más de 100 países y registran una facturación anual estimada superior a US$ 145 millones.

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“Hace 25 años, Ingenio nació con la convicción de que apoyar a quienes emprenden es invertir en el futuro del país”, señaló la presidenta del LATU, Lucila Arboleya.

La incubadora brinda a los emprendimientos mentoría especializada, acceso a expertos, inversores y fuentes de financiamiento, además de infraestructura y programas de capacitación e internacionalización.

Rosana Fernández, responsable de Ingenio, señaló que la organización ha acompañado diferentes tendencias tecnológicas, desde el desarrollo de software y soluciones móviles y en la nube hasta proyectos de deeptech e inteligencia artificial.

El aniversario se celebrará el jueves 20 de agosto, desde las 18 horas, en el edificio Los Ombúes del Parque de Innovación del LATU, con autoridades nacionales, emprendedores y representantes del ecosistema de innovación.