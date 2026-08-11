Carmelo será sede este jueves 13 de agosto del cuarto encuentro nacional del ciclo de conversaciones “La Universidad de la Educación en el horizonte”, una iniciativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a través del Consejo de Formación en Educación (CFE), que propone debatir sobre la formación universitaria en educación.

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La actividad se desarrollará de 17.30 a 19.30 horas en el Teatro Uamá, ubicado en Uruguay 214, esquina General Lavalleja.

El ciclo recorre distintas ciudades del país con el objetivo de generar espacios de intercambio y reflexión sobre la necesidad de que la formación en educación se desarrolle en una universidad. Antes de llegar a Carmelo se realizaron encuentros en Salto, Melo y Florida.

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Docentes de Carmelo integrarán la mesa

La instancia contará con la participación del director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriel Quirici; la consejera del Consejo de Formación en Educación Martina Bailón; y dos representantes del Instituto de Formación Docente de Carmelo: Ana Paula Chá y Fernanda Gilene.

De acuerdo con la convocatoria, el encuentro busca promover el diálogo entre docentes, estudiantes, funcionarios, autoridades y la comunidad sobre los desafíos y oportunidades de consolidar una formación en educación de carácter universitario.

La actividad en Carmelo forma parte de una serie de acciones destinadas a promover el debate público sobre la Universidad de la Educación. Luego de esta cuarta instancia, el ciclo continuará en otras ciudades del país.