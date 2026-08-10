Todo comenzó con algo que flotaba en el agua.

Personal de la Seccional 3.ª de Carmelo recorría la rambla en tareas de patrullaje preventivo cuando los efectivos observaron un objeto a la orilla del arroyo. Lo sacaron. Era un monedero. Dentro había una libreta de propiedad de una motocicleta.

En ese momento, el hallazgo era apenas eso: un monedero recuperado del agua y un documento que pertenecía a un birrodado. Pero la secuencia policial continuaría poco después en otro punto de la ciudad.

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Personal del Grupo de Respuesta y Patrullaje (GEPP) se encontraba desplegado en el marco de los operativos Radar y Ñandubay cuando advirtió una motocicleta con dos ocupantes.

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Según informó la Policía, al percatarse del control los ocupantes realizaron maniobras con la intención de evitarlo. La moto no llegó más lejos.

Los efectivos la interceptaron e identificaron a quienes viajaban en ella. Eran dos adolescentes. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Entonces las piezas comenzaron a coincidir. Al realizar las verificaciones, los funcionarios constataron que la motocicleta interceptada correspondía a un vehículo que había sido denunciado como hurtado momentos antes.

El procedimiento permitió así recuperar el birrodado y vincular la intervención de los dos adolescentes con el episodio que estaba siendo investigado.

La secuencia había comenzado, casi de manera incidental, con un objeto flotando junto a la rambla: un monedero que guardaba la documentación de una motocicleta. Después apareció la moto.

Y después, el control.