El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, destacó el papel de Mevir en el acceso a la vivienda y reafirmó la necesidad de continuar trabajando para favorecer la permanencia de las familias en el medio rural, durante la entrega de viviendas realizada en la localidad de Barker.

“Mevir es el mejor plan de viviendas en la historia del Uruguay”, afirmó Rodríguez durante su intervención en el acto, que contó con la presencia de la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro; el presidente de Mevir, Andrés Lima; autoridades nacionales, departamentales y locales, además de vecinos y familiares de los adjudicatarios.

El intendente puso especialmente el foco en las familias que recibieron sus viviendas, a quienes definió como las “verdaderas protagonistas” de la jornada.

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Una apuesta a la ruralidad

Rodríguez señaló la importancia de continuar apostando a la ruralidad mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la Intendencia y los gobiernos locales.

En ese contexto, destacó la situación de Colonia respecto a la permanencia de la población en el medio rural y sostuvo que es el departamento del país donde menos se ha despoblado el campo.

Sus palabras estuvieron vinculadas también al papel que cumplen los programas de vivienda para favorecer la radicación de las familias en pequeñas localidades y zonas rurales, uno de los aspectos señalados durante la ceremonia.

Compromiso con Barker

El jefe comunal recordó además que Barker celebra sus 150 años en 2026 y comprometió el trabajo de la Intendencia para continuar realizando mejoras en la localidad.

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Entre ellas mencionó específicamente el camino Barker y expresó el compromiso de seguir trabajando tanto en esa vía como en otros aspectos relacionados con la localidad y con el propio plan de Mevir.

Rodríguez cerró su intervención parafraseando al impulsor de Mevir, Alejandro Gallinal Heber: “Qué lindo es ver llover de adentro”.

Vivienda y permanencia en el medio rural

Durante la ceremonia, el presidente de Mevir, Andrés Lima, señaló que acceder a una vivienda representa el comienzo de una nueva etapa para las familias y destacó el crecimiento registrado en Barker. También indicó que uno de los objetivos del organismo es contribuir a la radicación de las familias en el medio rural.

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Por su parte, la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, destacó el trabajo conjunto entre el Estado y las familias beneficiarias y se refirió a los lineamientos del plan quinquenal de vivienda y hábitat, orientados a mejorar el acceso y la permanencia en la vivienda tanto en zonas rurales como urbanas.

La entrega realizada en Barker reunió así a autoridades de los distintos niveles de gobierno y a las familias adjudicatarias, en una jornada en la que Rodríguez puso el énfasis en la continuidad de las políticas de vivienda rural y en el compromiso departamental con el desarrollo de la localidad.