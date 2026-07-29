El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, sostuvo que las decisiones financieras de los uruguayos continúan condicionadas por el recuerdo de crisis anteriores, pese a que la economía del país cuenta actualmente con mayores niveles de estabilidad y resistencia frente a situaciones adversas.

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Durante las Jornadas Anuales de Economía, Tolosa señaló que los hogares suelen concentrar sus ahorros en depósitos a la vista, dólares, efectivo e inmuebles de baja rentabilidad. Según afirmó, esta conducta busca evitar pérdidas, pero puede generar el efecto contrario: menores rendimientos, pérdida de poder de compra y una mayor exposición a las variaciones del tipo de cambio.

El jerarca indicó que los depósitos en dólares presentan siete veces más variabilidad en su poder adquisitivo que los depósitos en pesos. También sostuvo que el predominio del ahorro líquido y en moneda extranjera dificulta que los bancos otorguen créditos de largo plazo a empresas y familias. Esto, explicó, reduce la inversión productiva y limita el acceso a préstamos hipotecarios.

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Tolosa afirmó que Uruguay fortaleció durante las últimas dos décadas sus reservas, el sistema financiero, las cuentas públicas y los marcos de política económica. A su juicio, esos cambios permitieron que las últimas crisis tuvieran efectos menores y que la recuperación fuera más rápida.

El presidente del BCU anunció además la creación de una unidad de salud y cultura financiera, que trabajará en educación, información y concientización. El objetivo será mejorar las decisiones de ahorro y endeudamiento.

Tolosa planteó que el país debe revisar una cultura financiera basada en riesgos del pasado y tomar decisiones apoyadas en evidencia. “La prudencia” —sostuvo— no debería transformarse en inmovilismo, sino permitir que el ahorro también contribuya a financiar inversiones y oportunidades de crecimiento.