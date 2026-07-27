El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y el secretario general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, Fernando López, visitaron la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza para conocer las obras que se realizan en su sede y los servicios que presta a sus asociados.

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La institución cuenta con 110 años de trayectoria y reúne a más de 300 socios, principalmente pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros de la zona.

Durante la recorrida, las autoridades conocieron el trabajo que desarrolla la sociedad de fomento en apoyo a la producción rural. Entre sus principales servicios se encuentran el acopio y la distribución de raciones, la asistencia técnica y el suministro de insumos agrícolas.

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Estas prestaciones forman parte del acompañamiento que la organización brinda a sus asociados y están orientadas a atender distintas necesidades vinculadas con la actividad productiva.

La visita también permitió observar las obras de la sede de la institución, donde se concentran parte de los servicios destinados a productores de la región.

Posteriormente, la delegación se trasladó a la granja La Cumbre, un establecimiento que cuenta con más de 150 años de tradición quesera.

La empresa familiar lleva cinco generaciones dedicadas a la elaboración de quesos artesanales y se caracteriza por producir variedades propias.

La recorrida incluyó así dos experiencias vinculadas con la producción del departamento: una organización que agrupa y presta servicios a productores rurales y un establecimiento que mantiene una actividad quesera desarrollada por varias generaciones.