Un grupo de vecinos se movilizó hacia la sede de la Fiscalía de Carmelo para plantear su preocupación por la situación de seguridad en la ciudad. La convocatoria contó con la presencia del alcalde Luis Pablo Parodi, la edil del Frente Amplio Claudia Oviedo y el edil del Partido Nacional Martín Manitto.

Parodi informó que la Fiscalía General de la Nación comunicó que la dependencia local no podía recibir al grupo de vecinos. Según explicó el alcalde, está previsto que representantes institucionales y autoridades sean recibidos en una próxima instancia.

Durante la concentración, Manitto recordó que el planteo no es nuevo. El edil señaló que el año pasado ya se había presentado una nota en la que se solicitaba una reunión para exponer la situación y ser escuchados por las autoridades competentes.

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Oviedo destacó la participación de los vecinos y sostuvo que el reclamo debe mantenerse como una iniciativa de la comunidad. La edil señaló que la problemática involucra a distintos niveles del Estado, entre ellos las autoridades locales, departamentales y nacionales.

“Lo principal es que esto sea un movimiento de vecinos, que vengan, digan lo que está pasando, se unan y se junten”, expresó Oviedo.

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La representante departamental indicó que los representantes políticos deben acompañar el planteo y trasladarlo ante los organismos correspondientes.

La marcha finalizó sin que los manifestantes fueran recibidos en la Fiscalía, si se entregaron una serie de firmas.

Las autoridades presentes quedaron a la espera de la confirmación de una próxima reunión con representantes institucionales para presentar los reclamos planteados por los vecinos.

Fuentes de Fiscalía General de la Nación confirmaron a Carmelo Portal que en Fiscalía de Carmelo el Alcalde de Carmelo estuvo allí , hoy sobre las 13 horas, presentó una nota en representación de vecinos que se movilizaron en el día de hoy bajo la consigna «basta de robos» y expresaron su interés de reunirse con la Fiscal.

Se informó además que la fecha de la reunión programada con autoridades locales y representantes políticos la definirá la fiscal llegado el momento.