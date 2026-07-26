Eran cerca de las 2:30 de la madrugada del domingo cuando una mujer de 29 años resultó herida de bala en Florencio Sánchez.

El disparo le dio en la mejilla.

Después, algunas personas la subieron a un vehículo y la llevaron hasta el Hospital de Cardona. No había mucha distancia. Florencio Sánchez está en Colonia y Cardona en Soriano, pero entre las dos ciudades apenas se interpone una vía de tren.

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Cuando la mujer llegó al hospital, ya estaba muerta.

La Policía de Colonia intenta establecer qué ocurrió antes del traslado, quién estaba con ella y en qué circunstancias recibió el disparo.

Por ahora no hay una explicación oficial.

La investigación quedó a cargo de la Seccional 17ª, de la Jefatura de Policía de Colonia y de la Fiscalía. Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia y de las pericias para determinar la causa de la muerte y reconstruir las últimas horas de la mujer.

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De un lado de la vía está Florencio Sánchez. Del otro, Cardona.

La mujer fue herida en una ciudad y trasladada a la otra. El trayecto fue breve. No alcanzó.