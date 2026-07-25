La extracción de una mora ubicada en Plaza Artigas generó inquietud entre vecinos de Carmelo, que hicieron llegar fotografías a Carmelo Portal y solicitaron una explicación oficial sobre la intervención realizada por el Municipio.

La ausencia del árbol llamó la atención de quienes frecuentan el principal espacio público de la ciudad y motivó consultas sobre las razones de su retiro.

Un vecino mostró su disgusto porque allí era un lugar «donde venían los chiquilines a tomar mate, a pasar un rato debajo de la mora y la eliminaron. Cuando empiezan los días lindos uno veía las rondas de gurises en la sombra», comentó.

Ante esas inquietudes, consultamos al alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, quien explicó que la mora fue extraída porque presentaba un deterioro que implicaba riesgo de caída.

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«Estaba en mal estado y con riesgo de caída», señaló el jerarca en diálogo con Carmelo Portal.

Parodi indicó además que la decisión fue adoptada luego de una evaluación técnica. «Siempre que se saca un árbol tiene un informe previo técnico», afirmó.

El alcalde sostuvo que la política del Municipio contempla la reposición del arbolado cuando es necesario retirar ejemplares por razones de seguridad o conservación.

«Si prestás atención, se cortaron todos los que estaban en mal estado en Plaza Artigas y se han repuesto», expresó.

Como ejemplo de ese criterio, agregó que recientemente también fueron retirados dos fresnos ubicados en el Archivo y Museo del Carmen, donde posteriormente se plantaron tres naranjos.

La intervención en Plaza Artigas reavivó el interés de vecinos por el estado del arbolado urbano y por los criterios utilizados para su mantenimiento. Desde el Municipio sostienen que las extracciones responden a informes técnicos y forman parte de un proceso que incluye la reposición de ejemplares para preservar el patrimonio verde de la ciudad.